العطية يفوز بالمرحلة الرابعة من رالي داكار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فاز القطري ناصر العطية، أمس، بالمرحلة الرابعة من رالي داكار، محققا فوزه الثالث تواليا في المسابقة. وسبق للعطية أن فاز بالمرحلة التمهيدية والثانية والثالثة. وامتدت المرحلة الرابعة، ضمن منافسات الرالي الذي تحتضنه المملكة، بين وادي الدواسر والرياض. وامتدت المرحلة الرابعة، ضمن منافسات الرالي الذي تحتضنه المملكة، بين وادي الدواسر والرياض. وتفوق العطية بـ11 ثانية على الفرنسي ستيفان بيترهانسل، الذي لا يزال يتصدر الترتيب العام بفارق أربع دقائق و58 ثانية عن السائق القطري.

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