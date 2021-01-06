3 أجانب يتنافسون على لقب هداف دوري المحترفين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتوقع أن يشهد هذا الموسم دخول اسم جديد ينضم لكوكبة من فاز بلقب هداف دوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

وحتى الجولة الـ11 يتنافس الثلاثي السويدي ستراندبيرج (أبها) والأنغولي فابيو أبرو (الباطن) ورومارينهو (الاتحاد) على الصدارة، حيث يفصل بين كل منهما هدف، ويتصدر ستراندبيرج الترتيب برصيد 9 أهداف.

في حين لا يوجد لاعب بينهم من الفرق التي تتصارع على صدارة الدوري، فهداف متصدر الترتيب فريق الهلال الفرنسي قوميز سجل حتى الآن 5 أهداف، ويتفوق عليه مهاجم الأهلي عمر السومة الهداف التاريخي لدوري المحترفين بفارق هدف فقط، أما هداف فريق الشباب صاحب المركز الثالث فابيو مارتينزي فلم يتجاوز 3 أهداف.

وعلى صعيد ترتيب الهدافين السعوديين فيتصدر الثنائي لاعب وسط القادسية حسن العمري ولاعب الاتفاق علي الزقعان الترتيب بتسجيلهما لـ5، ويتفوق الزقعان في التسجيل كونه لم يسجل من أي ركلة جزاء، فيما سجل العمري 3 أهداف من ركلات جزاء.

ويأتي بعد ذلك الرباعي أيمن يحيى (النصر) وتركي العمار (الشباب) وصالح الشهري وسالم الدوسري (الهلال) بـ3 أهداف.

يذكر أن لقب الهداف لم يحققه من المتنافسين سوى الثنائي عمر السومه وعبدالرزاق حمدالله.

3 لاعبين يتنافسون على صدارة الهدافين:

السويدي ستراندبيرج (أبها)

الأنجولي فابيو أبرو (الباطن)

رومارينهو (الاتحاد)

المهاجمون السعوديون: