شكرا لقرائتكم خبر هورفات يستنجد بمادو والنجعي يرفض التجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استنجد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الكرواتي الين هورفات بالمدافع عبدالله مادو في الحصص التدريبية، استعدادا لمواجهة العين ضمن الجولة الـ12 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تعويضا للمحترف البرازيلي مايكون الذي يغيب بداعي تراكم البطاقات الصفراء.

ويعود عبدالله مادو لخارطة التشكيلة الأساسية بعد حضوره في مباراة الفيصلي على مقاعد البدلاء بعد أن فضل الكرواتي ثنائية مايكون وعبدالإله العمري، في حين اجتمع الكرواتي الين بالمدافع علي لاجامي، مؤكدا أنه من أهم الأدوات التي يراهن عليها خلال الاستحقاقات القادمة، وسينال ثقة الجميع في الوقت المناسب تدريجيا في قادم الجولات.

على صعيد آخر أكدت مصادر لـ»مكة» أن إدارة النصر برئاسة الدكتور صفوان السويكت اقتربت كثيرا من تجديد عقد المدافع عبدالإله العمري الذي يدخل الفترة الحرة في أواخر يناير الحالي، مبينة أن العرض النصراوي للمدافع (23 عاما)، وصل لـ3 ملايين ونصف المليون، إضافة إلى مزايا أخرى.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة النصر لم تحسم بعد ملف اللاعب سامي النجعي الذي رفض العرض المقدم المبدئي له من إدارة السويكت، والذي تجاوز 3 ملايين، ويأتي الرفض على مدة العقد.

من جهة أخرى ارتفعت وتيرة استعدادات النصر لمواجهة العين، وحرص الجهاز الفني والإداري بقيادة حسين عبدالغني على شحذ همم اللاعبين لمواصلة الانتصارات وتحسين مركز الفريق للعودة مجددا إلى واجهة المنافسة.