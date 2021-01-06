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الاتحاد يحتج على بطاقة حجازي عربيا

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- بواسطة أيمن الوشواش - قدم مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي خطابا للاتحاد العربي لكرة القدم واللجنة المنظمة لكأس محمد السادس للأندية الأبطال، يحتج من خلاله على البطاقة الصفراء التي تلقاها المدافع الدولي المصري أحمد حجازي في إياب نصف النهائي الذي كان أمام فريق نادي الشباب.

كما ضمنت إدارة النادي خطابها بوثائق خطية ومرئية تثبت صحة الاحتجاج الذي كان من المفترض أن يكون الخطأ عكسيا لصالح الاتحاد وليس ضده، متمنين أن يتم قبوله حتى يتسنى للاعب المشاركة في النهائي، ولا سيما أنه عنصر مهم ومؤثر في الفريق.

وينتظر الاتحاد تحديد الطرف الثاني في النهائي بعد لقاء الإسماعيلي المصري والرجاء الرياضي المغربي مساء الاثنين المقبل الموافق 11 يناير.

من جهة أخرى يبدأ الفريق أمس استعداده الفعلي لمواجهة فريق نادي ضمك ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير للمحترفين السبت المقبل

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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