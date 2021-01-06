شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد يحتج على بطاقة حجازي عربيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي خطابا للاتحاد العربي لكرة القدم واللجنة المنظمة لكأس محمد السادس للأندية الأبطال، يحتج من خلاله على البطاقة الصفراء التي تلقاها المدافع الدولي المصري أحمد حجازي في إياب نصف النهائي الذي كان أمام فريق نادي الشباب.

كما ضمنت إدارة النادي خطابها بوثائق خطية ومرئية تثبت صحة الاحتجاج الذي كان من المفترض أن يكون الخطأ عكسيا لصالح الاتحاد وليس ضده، متمنين أن يتم قبوله حتى يتسنى للاعب المشاركة في النهائي، ولا سيما أنه عنصر مهم ومؤثر في الفريق.

وينتظر الاتحاد تحديد الطرف الثاني في النهائي بعد لقاء الإسماعيلي المصري والرجاء الرياضي المغربي مساء الاثنين المقبل الموافق 11 يناير.

من جهة أخرى يبدأ الفريق أمس استعداده الفعلي لمواجهة فريق نادي ضمك ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السبت المقبل