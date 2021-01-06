شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد يحتج على بطاقة حجازي عربيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما ضمنت إدارة النادي خطابها بوثائق خطية ومرئية تثبت صحة الاحتجاج الذي كان من المفترض أن يكون الخطأ عكسيا لصالح الاتحاد وليس ضده، متمنين أن يتم قبوله حتى يتسنى للاعب المشاركة في النهائي، ولا سيما أنه عنصر مهم ومؤثر في الفريق.وينتظر الاتحاد تحديد الطرف الثاني في النهائي بعد لقاء الإسماعيلي المصري والرجاء الرياضي المغربي مساء الاثنين المقبل الموافق 11 يناير.
من جهة أخرى يبدأ الفريق أمس استعداده الفعلي لمواجهة فريق نادي ضمك ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السبت المقبل
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد يحتج على بطاقة حجازي عربيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.