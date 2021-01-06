شكرا لقرائتكم خبر عن خالد القاسمي سابع رالي داكار السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حل السائق الإماراتي الشيخ خالد القاسمي في المركز السابع للترتيب العام، في حين أحرز القطري ناصر العطية (تويوتا) انتصاره الثالث تواليًا في رالي داكار السعودية 2021 لفئة السيارات، بفوزه بالمرحلة الرابعة الأطول في نسخة هذا العام بعدما قطع مسافة 813 كلم، بينها 337 كلم مخصصة للسرعة، بين وادي الدواسر والعاصمة السعودية الرياض بزمن ساعتين و35 دقيقة و59 ثانية، فيما احتفظ الفرنسي ستيفان بيترهانسل بصدارة الترتيب العام وهو الفوز الرابع فعليًا للسائق القطري الفائز باللقب ثلاث مرات أعوام 2011 و2015 و2019 في النسخة الثانية التي تستضيفها السعودية، بعد أن فاز السبت بالمرحلة الاستعراضية التي لا تدخل في حسابات التوقيت الإجمالي، والإثنين والثلاثاء بالمرحلتين الثانية والثالثة تواليًا.

وتقدم العطية بفارق 11 ثانية على بيترهانسل سائق ميني، الساعي الى لقبه الثامن في فئة السيارات والرابع عشر بالمجمل (فاز بلقب الدراجات 6 مرات).

ولم تشهد صدارة الترتيب العام تغييرًا فعليًا، إذ احتفظ بيترهانسيل بالمركز الأول وخسر فقط 11 ثانية أمام العطية الثاني ليصبح الفارق أربع دقائق و58 ثانية، فيما تقدم ساينز إلى المركز الثالث لكنه يتخلف بأكثر من 36 دقيقة عن المتصدر.

فيما جاء الشيخ خالد القاسمي (بيجو) سابعًا بعد ان حل خامسًا في المرحلة الثالثة، وذلك بفارق سبع دقائق و22 ثانية عن العطية.