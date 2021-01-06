شكرا لقرائتكم خبر عن سامبدوريا يفرمل قطار الإنتر في الدوري الإيطالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتهت سلسلة انتصارات إنتر ميلان في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، والتي استمرت ثماني مباريات؛ إثر هزيمة مفاجئة 2-1 أمام سامبدوريا في جنوى، الأربعاء، وسجل لاعبان سابقان في إنتر هدفي سامبدوريا.

وسجل أنطونيو كاندريفا هدفاً من ركلة جزاء، وضاعف كيتا بالدي دياو النتيجة؛ ليمنحا أصحاب الضيافة التقدم 2-0 قبل الاستراحة، وقلص ستيفان دي فري الفارق بضربة رأس لمصلحة إنتر.

وتصدى الحارس إيميل أوديرو لركلة جزاء سددها أليكسيس سانشيز لاعب إنتر؛ فيما أخفق عملاق ميلانو في تشكيل أي خطورة في غياب المهاجم روميلو لوكاكو الذي شارك في آخر نصف ساعة، ولم يترك بصمة تُذكر.

وبهذا أهدر فريق المدرب أنطونيو كونتي فرصة اعتلاء الصدارة متخطياً ميلان الذي يواجه يوفنتوس في وقت لاحق الأربعاء.

ويبقى إنتر ثانياً برصيد 36 نقطة متأخراً بنقطة عن غريمه في المدينة؛ بينما يحتل سامبدوريا المركز 11 برصيد 20 نقطة.

جنوى - رويترز