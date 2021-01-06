شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكافئ بيراميدز بمليوني جنيه والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أعلن النادي الأهلي عن اتفاقه مع إدارة بيراميدز على تحويل مبلغ مليوني جنيه مصري قيمة إضافية في صفقة انتقال محمد مجدي قفشه من بيراميدز للأهلي.

وكشف النادي الأهلي أن العقد المبرم بين الطرفين ينص على حصول بيراميدز على مليوني جنيه إضافية بخلاف قيمة الصفقة حال فوز الأهلي ببطولة إفريقيا وبطولة الدوري العام، في الوقت الذي انتقل اللاعب للأهلي وقتها مقابل 20 مليون جنيه.

وكان قفشة تألق بشكل لافت مع الأهلي، وسجل هدف الفوز في شباك الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.