قبل قرعة دوري أبطال إفريقيا.. تصنيف الأهلي والزمالك بعد تأهل 16 ناديًا لدور المجموعات

الشارقة - اميمة ياسر - أسدل الستار على مباريات الدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا المؤهل إلى دور المجموعات، والذي أسفر عن تأهل 16 ناديا، على رأسهم ممثلا الكرة المصرية الأهلي والزمالك إلى دور المجموعات بالبطولة.

أعلن الكاف عن تأهل الهلال السوداني على حساب كوتوكو الغاني بعد قرار إلغاء المباراة بسبب إصابات كورونا بصفوف كوتوكو.

وتأهل الاهلي بعد فوزه على سونيديب بطل النيجر 5-0 ، بينما تأهل الزمالك بعد انسحاب غزالة التشادي.

وخطف الوداد التصنيف الأول من الزمالك، بعد فوزه على الملعب المالي 3-0، ووفقا للتصنيف الأخير للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، فإن الزمالك يقع في المرتبة الثانية بالتصنيف، حيث كان من الممكن أن يتغير الترتيب حال خسارة الوداد اليوم أمام الملعب المالي وخروجه من البطولة، حيث إن الفريق الأبيض سيتنقل وقتها إلى التصنيف الأول قبل قرعة دور المجموعات. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وفيما يلي تصنيف أندية افريقيا قبل قرعة دور المجموعات ..

التصنيف الاول: الأهلي - الوداد - مازيمبي - الترجي

التصنيف الثاني: الزمالك - صن داونز - حوريا - فيتا كلوب

التصنيف الثالث: سيمبا - مولوديه الجزائر - بترو اتليتكو - (الهلال)

التصنيف الرابع : كايزر تشيفز- تونغيث - شباب بلوزداد - المريخ

وتقام قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال افريقيا الجمعة المقبل بمقر الكاف بمصر.