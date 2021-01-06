شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد العزيز يُدعم وسط الزمالك أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، الاعتماد على محمود عبد العزيز "زيزو" فى مواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة للدورى والمقرر إقامتها على استاد السويس الجديد.

ومن المنتظر أن يتم الاعتماد على محمود عبد العزيز فى وسط ملعب الزمالك بجوار طارق حامد، خلال مواجهة الطلائع، لتعويض غياب محمد أشرف روقا لاعب الوسط، الذى تعرض للإصابة بفيرس كورونا فى اليوم التالى بعد مواجهة إنبى، التى جمعتهما السبت الماضى، وانتهت بفوز الأبيض بنتيجة 2 / 1 باستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز.

ويسعى الجهاز الفنى للزمالك فى الوقت الحالى، لتحديد ملامح التشكيل والعناصر التى سيتم الاعتماد عليها فى مواجهة طلائع الجيش، خاصة وإنها بمثابة مباراة الثأر نظرًا لإطاحة الطلائع بالفارس الأبيض من بطولة كأس مصر فى النسخة الماضية، والتى توج بها الأهلى.

وحرص الجهاز الفني على عقد جلسة فنية مع اللاعبين على هامش المران الجماعي، فيما حصل حميد أحداد مهاجم الفريق على راحة سلبية نظرًا لإصابته بتمزق فى العضلة الخلفية.