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محمود عبد العزيز يُدعم وسط الزمالك أمام الطلائع

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القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، الاعتماد على محمود عبد العزيز "زيزو" فى مواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة للدورى والمقرر إقامتها على استاد السويس الجديد.

ومن المنتظر أن يتم الاعتماد على محمود عبد العزيز فى وسط ملعب الزمالك بجوار طارق حامد، خلال مواجهة الطلائع، لتعويض غياب محمد أشرف روقا لاعب الوسط، الذى تعرض للإصابة بفيرس فى اليوم التالى بعد مواجهة إنبى، التى جمعتهما السبت الماضى، وانتهت بفوز الأبيض بنتيجة 2 / 1 باستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز.

ويسعى الجهاز الفنى للزمالك فى الوقت الحالى، لتحديد ملامح التشكيل والعناصر التى سيتم الاعتماد عليها فى مواجهة طلائع الجيش، خاصة وإنها بمثابة مباراة الثأر نظرًا لإطاحة الطلائع بالفارس الأبيض من بطولة كأس مصر فى النسخة الماضية، والتى توج بها الأهلى.

وحرص الجهاز الفني على عقد جلسة فنية مع اللاعبين على هامش المران الجماعي، فيما حصل حميد أحداد مهاجم الفريق على راحة سلبية نظرًا لإصابته بتمزق فى العضلة الخلفية.

 

كما انتظم الدولي المغربي أشرف بن شرقي في المران، وشارك في تدريبات الكرة بشكل طبيعي لتتأكد جاهزيته لمواجهة طلائع الجيش المقبلة ببطولة الدوري.

 

وخضع محمد عبدالسلام مدافع الزمالك، لتدريبات تأهيلية على هامش المران وذلك بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، وقرر الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول، مشاركة عبدالسلام في التدريبات بعد سلبية المسحة الطبية التأكيدية التي خضع لها اللاعب للكشف عن فيروس كورونا.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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