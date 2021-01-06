شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يودع الكونفدرالية بعد الخسارة من النجم بثنائية هارب الأهلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم النجم الساحلى تأهله إلى دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعدما فاز على المقاولون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 الأول ببطولة كأس الكونفدرالية .

افتتح التسجيل للنجم الساحلى كوليبالى لاعب الأهلى السابق فى الدقيقة 23 قبل أن يتعادل سبف الدين الجزيري للمقاولون العرب فى الدقيقة 51 واحتسب الحكم ركلة جزاء للفريق التونسي سجل منها كوليبالى هدف الفوز فى الدقيقة 88 ليودع الذئاب مبكرا بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالى: فى حراسة المرمى حسن شاهين،رباعى خط الظهر: أمير عابد، فاروقا نور الدين، محمد سمير ثابت، حسن الشامى،خط الوسط: وسيم النغموشى، محمد مجلى، محمد عصام، يوسف الجوهرى،الهجوم: لويس إدوارد وسيف الدين الجزيرى.

بينما دخل النجلم الساحلى المباراة بتشكيل مكون من: رامي القابسي فى حراسة المرمى، وجدى كشريدة، مرتضى بن وناس، صدام بن عزيزة، عمر كوناطى، أيوب بن عياد، سليم بوخنشوش، حمزة لحمر، ياسين الشيخاوى، رضوان زردوم، سليمان كوليبالى.

ويقود رامى ربيع ، فريق المقاولون فنياً من على دكة البدلاء خلال المباراة نظرا لغياب عماد النحاس وعبد الغنى، ويعاونه رامي عادل وأحمد زهران، على أن يكون الجهاز الفنى فى تواصل هاتفى طوال اللقاء مع عماد النحاس.