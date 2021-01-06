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ثلاثى الأهلى يخضع لمسحة كورونا قبل كأس السلة

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القاهرة - سامية سيد - خضع الثلاثى عمر طارق، محمد مصطفى مودى ، وعبد الفضيل إبراهيم، لاعبى فريق كرة السلة بالنادى الأهلى، إلى مسحة كورونا ، للإطمئنان على حالتهم ، بعد تأكد إصابتهم بالكورونا ، خلال الأسبوع الماضى، و تغيبهم عن نهائي بطولة الدورى أمام الاتحاد السكندرى والتي توج بها الفريق الأحمر .

من المقرر أن تظهر نتيجة المسحة خلال ساعات،على أن يتم مشاركة اللاعبين في تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة ، حال تحول المسحة إلى سلبية .

وكان الثلاثى قد خضعو لمسحة كورونا ، قبل مواجهة الأهلى وفي ذهاب نصف نهائي دورى المرتبط ، التي أقيمت الأسبوع الماضى، وأثبتت إيجابية العينة الخاصة باللاعبين ، و تم استبعادهم من المباراة .

ويستعد الأهلى للمشاركة فى منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس السلة ، و التى تقام يوم 9 يناير الجارى .

وتوج الأهلى ببطولة دورى المرتبط بالتغلب على الاتحاد السكندرى في نهائي البطولة ، ومن المقرر أن يلتقى الفريقان بمباراة السوبر ، و التي تقرر إقامتها يوم 26 يناير الجارى بصالة الشباب  و بأكتوبر .

وانضم عمر طارق إلى النادى الأهلى مع عمرو الجنى قادمان من نادى الجزيرة ، خلال الأشهر القليلة الماضية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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