شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الاجتماع الأمني لمباراة سيراميكا والأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم، الاجتماع الأمني لمباراة سيراميكا مع الأهلي، التي ستقام في السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وحضر الاجتماع الأمني، قيادات الشرطة في محافظة السويس ومحسن خروشة مدير منطقة السويس لكرة القدم، واللواء أسامة محمود حنفي، مدير أمن نادي سيراميكا،ووليد رمضان المدير الإداري للفريق،بالإضافة إلى مندوب النادي الأهلي.

وشددت التعليمات الأمنية على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بالإضافة إلى حضور 25 فردًا لكل ناد، يمثل أعضاء مجلس إدارة النادي، وضيوفهم، على أن يحضر عدد محدد من أعضاء المركز الإعلامي لكل ناد،ولن يسمح بدخول أي فرد آخر غير المذكور أسمائهم في الكشوف سالفة الذكر.

ويجلس الفريق الضيف "النادي الأهلي" على يمين المقصورة الرئيسية، بينما يجلس أصحاب الأرض على اليسار، كما تم الاتفاق على مواعيد تحرك كل فريق إلى الاستاد، وكذلك مواعيد المغادرة.

وشدد الاجتماع الأمني على أن المباراة بدون جمهور، ولن يتم السماح بدخول أي شخص خارج القائمة المتفق عليها.