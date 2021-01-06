شكرا لقرائتكم خبر عن محطات في حياة حسام غالي بعد تمثيله للرياضيين تحت قبة البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الاختيار على حسام غالى نجم الأهلى الأسبق من رئيس الجمهورية لتعينه في مجلس النواب قبل جلسته الافتتاحية التي ستنعقد يوم 10 يناير الجاري، باعتباره من الشخصيات الرياضية صاحبة الأثر في قطاع الرياضة، وصاحب بصمة واضحة في الملاعب المصرية سواء مع الأهلي او منتخب مصر.

ونستعرض مشوار حسام غالي وسيرته الذاتية التي لعبت دورا في اختيار ليكون ممثلا عن الرياضيين بشكل عام وعن كرة القدم بشكل خاص بين ممثلي طوائف الشعب المصري تحت قبة البرلمان.

بداية غالي

حسام غالي من مواليد 15 ديسمبر 1981 هو لاعب كرة قدم مصري سابق، لعب لعدة أندية أبرزها الأهلي وفينورد الهولندي وتوتنهام وديربي كاونتي الإنجليزيين والنصر السعودي "مرتين" وليرس البلجيكي.

بدا اللعب في نادى بيلا، ثم انضم للنادي الأهلي للناشئين ثم تم تصعيده إلى الفريق الأول، ثم بدأ أول طريق الاحتراف في نادي فينورد الهولندي ثم توتنهام الإنجليزي. ثم احترف بنادي ديربي كاونتي بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي. وانتقل بعدها إلى نادي النصر السعودي لثلاث مواسم. ثم انتقل للنادي الاهلي وأصبح كابتن الفريق وعاد إلى النصر عام 2017.

مشاركاته الدولية

شارك غالي في 55 مباراة دولية مع منتخب مصر، لعب أول مبارياته في عام 2002، وشارك في بطولتي كأس الأمم الأفريقية 2004 وكذلك كأس الأمم الأفريقية 2010 (التي فاز بها).

رحلته الاحترافية

انتقل حسام غالي إلى فينورد عام 2003 واستمر معه حتى 2006، ثم لعب غالي لتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز بين عامي 2006 و2009، وتخللتهم فترة إعارة إلى ديربي كاونتي، بع أزمته الشهيرة بسبب إلقاء قميص توتنهام على الأرض عقب استبداله من قبل مارتن يول بعد إشراكه بوقت قليل من المباريات.

بصماته بالخارج

دخل حسام غالي لاعب الأهلي ولاعب توتنهام هوتسبير سابقا ضمن التشكيلة الأساسية للأسبوع الـ 30 من الدوري الأنجليزي 2006-2007.

أزمة تعجل بإنهاء رحلة بالبريميرليج

انتقل لنادى النصر السعودي بعد مشكلة بينه وبين جماهير توتنهام إثر إلقاء قميص الفريق في وجهه المدرب السابق مارتن يول عندما اشركه في بداية الشوط الثاني ثم سحبه مرة أخرى بعدها بسبع دقائق. فاز مع الاهلي ببطولة أفريقيا 2001 والسوبر الأفريقي 2002.

الاعتزال

كانت آخر مباريات حُسام غالي 11 مايو 2018 بين النادي الأهلي وأياكس أمستردام الهولندي بالإمارات (وفاز الأهلي بالمباراة).

وقرر حسام غالي الاعتزال رسميًا عن لعب كرة القدم في مايو 2018، حيث أقيمت مباراة الاعتزال مع فريق أياكس الهولندي على ستاد هزاع بن زايد في الإمارات، وانتهت المباراة لصالح الأهلى بالتقدم على أياكس الهولندي بهدف واحد فقط، يذكر أن حسام غالى قد بدأ لعب كرة القدم مع النادى الاهلى عام 2000 واعتزل في 11 مايو 2018.

مديرا للكرة فى نادى الجونة

وبعد الاعتزال تولى حسام غالى منصب مدير الكرة لفريق الجونة الذى يشارك بالدورى الممتاز وقاده لتحقيق نتائج جيدة قبل أن يقررالرحيل لتفكيره فى خوض انتخابات النادى الاهلى المقبلة .