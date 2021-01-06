شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتلقى "عرض إماراتي مغرى" لاستعارة عبد الرحمن مجدى 6 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقي النادي الاسماعيلي عرضا إماراتي مغري للغاية من اجل استعارة عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الدراويش لمدة ستة شهور، وينتظر النادي الاماراتي رد إدارة النادى الاصفر علي العرض من أجل الحضور للقاهرة لإتمام الصفقة قبل غلق باب القيد الشتوي .

قرر باهر المحمدى كابتن النادي الاسماعيلي السفر مع الدراويش للمغرب رغم معاناته من الاصابة بغضروف الركبة لمساندة الفريق الأصفر في مباراته المرتقبة أمام الرجاء المغربي المقرر لها الاثنين المقبل في إياب الدور قبل النهائي للبطولة العربية علي مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، باعتباره كابتن الفريق ووجوده مهم لتحفيز اللاعبين علي بذل أقصي جهد خلال المباراة لحصد تأشيرة التأهل لنهائي كأس العرب ومواجهة اتحاد جدة السعودى .

وفي نفس السياق قرر الجهاز الطبي للنادى الاسماعيلى اصطحاب عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الدراويش لرحلة المغرب رغم معاناته من تمزق في العضلة الأمامية لاستغلال الوقت المقبل لتجهيزه للمباراة علي امل الدفع به في الشوط الثاني من المباراة

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى للقاهرة غدا الخميس،للمبيت هناك بأحد فنادق مطار القاهرة الدولي.

يأتى ذلك ، من أجل تجنب سوء حالة الطقس وهو ما قد يتسبب فى تعطيل سفر الفريق.

ويحل الدراويش ضيفا على بطل المغرب الإثنين المقبل في إياب الدور قبل النهائي للبطولة العربية.

هذا ومن المقرر أن تستقل البعثة الطائرة فى تمام السابعة من صباح الجمعة فى رحلة تستغرق ٥ ساعات من أجل الوصول لدولة المغرب الشقيقة.