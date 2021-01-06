شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مدحت فقوسة لاعب الإسماعيلي بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد إصابة مدحت فقوسة لاعب النادي الاسماعيلي بفيروس كورونا عقب ثبوت إيجابية المسحة الخاصة به ليتم عزله وفقا لبروتوكول وزارة الصحة ويتأكد غيابه عن مواجهة الرجاء المغربي المقرر لها الاثنين المقبل في إياب الدور قبل النهائي للبطولة العربية.

وقرر باهر المحمدى كابتن النادي الاسماعيلي السفر مع الدراويش للمغرب رغم معاناته من الاصابة بغضروف الركبة لمساندة الفريق الأصفر في مباراته المرتقبة أمام الرجاء المغربي المقرر لها الاثنين المقبل في إياب الدور قبل النهائي للبطولة العربية علي مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، باعتباره كابتن الفريق ووجوده مهم لتحفيز اللاعبين علي بذل أقصي جهد خلال المباراة لحصد تأشيرة التأهل لنهائي كأس العرب ومواجهة اتحاد جدة السعودى .

وفي نفس السياق قرر الجهاز الطبي للنادى الاسماعيلى اصطحاب عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الدراويش لرحلة المغرب رغم معاناته من تمزق في العضلة الأمامية لاستغلال الوقت المقبل لتجهيزه للمباراة علي امل الدفع به في الشوط الثاني من المباراة.

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى للقاهرة غدا الخميس،للمبيت هناك بأحد فنادق مطار القاهرة الدولي.

يأتى ذلك ، من أجل تجنب سوء حالة الطقس وهو ما قد يتسبب فى تعطيل سفر الفريق.

ويحل الدراويش ضيفا على بطل المغرب الإثنين المقبل في إياب الدور قبل النهائي للبطولة العربية.

هذا ومن المقرر أن تستقل البعثة الطائرة فى تمام السابعة من صباح الجمعة فى رحلة تستغرق 5 ساعات من أجل الوصول لدولة المغرب الشقيقة.