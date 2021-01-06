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القاهرة - سامية سيد - أهداف مباراة المقاولون والنجم الساحلى اليوم

ودع فريق المقاولون العرب بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعدما خسر أمام النجم الساحلى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير ضمن منافسات إياب دور الـ 32 الأول ببطولة كأس الكونفدرالية .

وجاء تشكيل المقاولون كالتالى: فى حراسة المرمى حسن شاهين،رباعى خط الظهر: أمير عابد، فاروقا نور الدين، محمد سمير ثابت، حسن الشامى،خط الوسط: وسيم النغموشى، محمد مجلى، محمد عصام، يوسف الجوهرى،الهجوم: لويس إدوارد وسيف الدين الجزيرى.

أهداف مباراة المقاولون والنجم الساحلى اليوم

بينما دخل النجلم الساحلى المباراة بتشكيل مكون من: رامي القابسي فى حراسة المرمى، وجدى كشريدة، مرتضى بن وناس، صدام بن عزيزة، عمر كوناطى، أيوب بن عياد، سليم بوخنشوش، حمزة لحمر، ياسين الشيخاوى، رضوان زردوم، سليمان كوليبالى.

ويقود رامى ربيع ، فريق المقاولون فنياً من على دكة البدلاء خلال المباراة نظرا لغياب عماد النحاس وعبد الغنى، ويعاونه رامي عادل وأحمد زهران، على أن يكون الجهاز الفنى فى تواصل هاتفى طوال اللقاء مع عماد النحاس.