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شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب الزمالك × 10 صور.. جلسة مع مصطفى محمد وانتظام أشرف بن شرقى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، تدريبه الجماعى اليوم، الأربعاء، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة للدورى والمقرر إقامتها على استاد السويس الجديد، وجاء ضمن أبرز مشاهد التدريب الجلسة التى عقدها أشرف قاسم المشرف على الكرة، وعبد الحليم على مدير الكرة، مع مصطفى محمد مهاجم الفريق على هامش المران، وعودة محمد عبد الشافى للمشاركة فى التقسيمة بعد شفاءه التام من الإصابة.
كما حرص الجهاز الفني على عقد جلسة فنية مع اللاعبين على هامش المران الجماعي، فيما حصل حميد أحداد مهاجم الفريق على راحة سلبية نظرًا لإصابته بتمزق فى العضلة الخلفية.
وانتظم الدولي المغربي أشرف بن شرقي في المران، وشارك في تدريبات الكرة بشكل طبيعي لتتأكد جاهزيته لمواجهة طلائع الجيش المقبلة ببطولة الدوري، وعقد عبد الحليم على جلسة سريعة مع اللاعب.
وعقد البرتغالي جايمي باتشيكو، جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، للإطمئنان على كل اللاعبين من الناحية الطبية وجاهزيتهم لخوض التدريبات، كما تحدث مع طبيب الزمالك على حالة اللاعبين المصابين وموعد للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.
يذكر أن الفريق افتتح مشواره في بطولة الدوري بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ثم تعادل مع بيراميدز إيجابيا بهدف لمثله، وبعدها فاز على سموحة بهدفين دون رد، ثم فاز على إنبي بهدفين لهدف.