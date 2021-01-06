اخبار الرياضه

تدريب الزمالك × 10 صور.. جلسة مع مصطفى محمد وانتظام أشرف بن شرقى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/11
  • 2/11
  • 3/11
  • 4/11
  • 5/11
  • 6/11
  • 7/11
  • 8/11
  • 9/11
  • 10/11
  • 11/11

شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب الزمالك × 10 صور.. جلسة مع مصطفى محمد وانتظام أشرف بن شرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، تدريبه الجماعى اليوم، الأربعاء، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة للدورى والمقرر إقامتها على استاد السويس الجديد، وجاء ضمن أبرز مشاهد التدريب الجلسة التى عقدها أشرف قاسم المشرف على الكرة، وعبد الحليم على مدير الكرة، مع مصطفى محمد مهاجم الفريق على هامش المران، وعودة محمد عبد الشافى للمشاركة فى التقسيمة بعد شفاءه التام من الإصابة.

 

Image may contain: 2 people, people sitting, people standing and shoes

 

كما حرص الجهاز الفني على عقد جلسة فنية مع اللاعبين على هامش المران الجماعي، فيما حصل حميد أحداد مهاجم الفريق على راحة سلبية نظرًا لإصابته بتمزق فى العضلة الخلفية.

 

Image may contain: 1 person, playing a sport and outdoor

 

وانتظم الدولي المغربي أشرف بن شرقي في المران، وشارك في تدريبات الكرة بشكل طبيعي لتتأكد جاهزيته لمواجهة طلائع الجيش المقبلة ببطولة الدوري، وعقد عبد الحليم على جلسة سريعة مع اللاعب.

 

Image may contain: 2 people, people playing sports and outdoor

 

وخضع محمد عبدالسلام مدافع الزمالك، لتدريبات تأهيلية على هامش المران وذلك بعد تعافيه من الإصابة بفيروس ، وقرر الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول، مشاركة عبدالسلام في التدريبات بعد سلبية المسحة الطبية التأكيدية التي خضع لها اللاعب للكشف عن فيروس كورونا.

 

وعقد البرتغالي جايمي باتشيكو، جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، للإطمئنان على كل اللاعبين من الناحية الطبية وجاهزيتهم لخوض التدريبات، كما تحدث مع طبيب الزمالك على حالة اللاعبين المصابين وموعد للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

 

Image may contain: 2 people, people playing sports, people standing and outdoor

 

يذكر أن الفريق افتتح مشواره في بطولة الدوري بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ثم تعادل مع بيراميدز إيجابيا بهدف لمثله، وبعدها فاز على سموحة بهدفين دون رد، ثم فاز على إنبي بهدفين لهدف.

 

Image may contain: 2 people, people playing sports, people standing, beard and outdoor

Image may contain: 2 people, people playing sports, people standing, beard and outdoor

Image may contain: 1 person, playing a sport and outdoor

Image may contain: 2 people, people playing sports, people standing and outdoor

Image may contain: 1 person, playing a sport and outdoor

Image may contain: 4 people, people playing sports and outdoor

 

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا