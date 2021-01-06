شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب الزمالك × 10 صور.. جلسة مع مصطفى محمد وانتظام أشرف بن شرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، تدريبه الجماعى اليوم، الأربعاء، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة للدورى والمقرر إقامتها على استاد السويس الجديد، وجاء ضمن أبرز مشاهد التدريب الجلسة التى عقدها أشرف قاسم المشرف على الكرة، وعبد الحليم على مدير الكرة، مع مصطفى محمد مهاجم الفريق على هامش المران، وعودة محمد عبد الشافى للمشاركة فى التقسيمة بعد شفاءه التام من الإصابة.

كما حرص الجهاز الفني على عقد جلسة فنية مع اللاعبين على هامش المران الجماعي، فيما حصل حميد أحداد مهاجم الفريق على راحة سلبية نظرًا لإصابته بتمزق فى العضلة الخلفية.