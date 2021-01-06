شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة على تليفزيون الخليج 365: بند غريب يحرم بعض لاعبى بيراميدز من نسبة المشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى محمد شبانة، إنه تفجر غضب بعض لاعبى فريق بيراميدز، بعدما اكتشفوا تلاعب في عقودهم بعد نهاية الموسم المنقضى، لافتًا إلى إنه تم وضع بند في العقد دون علمهم يحرمهم من الحصول على حقوقهم في نسبة المشاركة بشكل عادل وطبيعى.

أضاف شبانة خلال برنامجه "مع شبانة" فى بث مباشر "لايف" على تليفزيون الخليج 365، إنه تفاجئ بعض اللاعبين بعد نهاية الموسم، بعدم الحصول على نسبة مشاركتهم في المباريات بسبب البند الذى وضع في عقودهم والذى يشترط أن يشارك اللاعب في 75% من اجمالى مباريات الموسم حتى يحصل على نسبة المشاركة كاملة، وفى حالة عدم اكتمال تلك النسبة يتم إلغاء نسبة مشاركة اللاعب بشكل كامل، بمعنى "الموسم الماضي كان إجمالي مبارياته لفريق بيراميدز 50 مباراة، فتم وضع بند لبعض اللاعبين ينص على ضرورة مشاركته فى 75% من العدد الإجمالي أي 39 مباراة، وفى حالة مشاركة اللاعب في 38 مباراة فقط يتم إلغاء نسبة المشاركة بشكل كامل، ولا يُصرف للاعب أي نسبة من المباريات التي شارك بها".

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى السادسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.