شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى: أرسلنا قائمة تضم 35 لاعبا للفيفا استعدادا لكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر داخل النادى الأهلى أنه تم إرسال القائمة المبدئية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للاعبين المشاركين في كأس العالم للأندية التى ستقام فى قطر خلال فبراير المقبل، وتضم 35 لاعبا.
وتابع المصدر أنه سيتم استبعاد 12 لاعبا يوم 23 يناير الحالى لتصبح القائمة النهائية 23 لاعبا سيسافرون إلى قطر للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية.
ويشارك الأهلي فى كأس العالم للأندية عقب التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية للبطولة، وشهدت القائمة الأولية استبعاد الثنائي كريم نيدفيد وناصر ماهر للإصابة.
من ناحية أخرى أعلن مسئولو النادي الأهلي قيد الكونغولي والتر بواليا الوافد الجديد من صفوف الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد رفع اسم الأنجولي جيرالدو من قائمة الفريق الأحمر ووضعه على قائمة الانتظار، وبذلك أصبح من حق الأهلي إشراك والتر بواليا فى المباريات بدءا من مباراة سيراميكا في الجولة السادسة من عمر الدوري المصري الممتاز.
ومن المقرر أن يضع الجهاز الفني برنامجا خاصا لوالتر بواليا ومنحه بعض التعليمات في التدريبات التي تسبق المباراة من أجل انسجامه سريعا مع باقي اللاعبين، حيث يرغب الجهاز الفني في منح الفرصة للوافد الجديد ليكون له دور مؤثر مع المارد الأحمر قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.
وانضم بواليا للأهلي في انتقالات يناير الجارية قادما من الجونة، وتم قيده فى قائمة الفريق الأحمر المحلية، وكذلك قائمة الاتحاد الدولى، ليكون جاهزا للمشاركة في كأس العالم للأندية.