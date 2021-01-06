شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى: أرسلنا قائمة تضم 35 لاعبا للفيفا استعدادا لكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر داخل النادى الأهلى أنه تم إرسال القائمة المبدئية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للاعبين المشاركين في كأس العالم للأندية التى ستقام فى قطر خلال فبراير المقبل، وتضم 35 لاعبا.

وتابع المصدر أنه سيتم استبعاد 12 لاعبا يوم 23 يناير الحالى لتصبح القائمة النهائية 23 لاعبا سيسافرون إلى قطر للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي فى كأس العالم للأندية عقب التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية للبطولة، وشهدت القائمة الأولية استبعاد الثنائي كريم نيدفيد وناصر ماهر للإصابة.