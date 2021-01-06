شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفاوض الزمالك لشراء أو استعارة محمد عبد السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو نادى الإسماعيلى فى مفاوضات جادة مع نظرائهم بالزمالك، من أجل الحصول على خدمات محمد عبد السلام مدافع الفريق الكروى الأول بالقلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، من أجل تدعيم صفوف الدراويش بعناصر مميزة تساهم فى النهوض بمستوى الفريق فى المرحلة المقبلة، خاصة بعد البداية الغير جيدة للفريق فى مسابقة الدورى.

وعرض الإسماعيلى على الزمالك الحصول على خدمات محمد عبد السلام، سواء على سبيل الشراء بشكل نهائى، أو ضم اللاعب على سبيل الإعارة، وينتظر الدراويش رد مسئولى الزمالك، وتحديد المقابل المادى وشروط اتمام للصفقة.

وخضع محمد عبدالسلام مدافع الزمالك، لتدريبات تأهيلية على هامش المران الجماعى لفريقه الذى أقيم اليوم، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وذلك بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، وقرر الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول، مشاركة عبدالسلام في التدريبات بعد سلبية المسحة الطبية التأكيدية التي خضع لها اللاعب للكشف عن فيروس كورونا.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة للدورى والمقرر إقامتها على استاد السويس الجديد.

يذكر أن الفريق افتتح مشواره في بطولة الدوري بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ثم تعادل مع بيراميدز إيجابيا بهدف لمثله، وبعدها فاز على سموحة بهدفين دون رد، ثم فاز على إنبي بهدفين لهدف.