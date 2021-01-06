شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يشكو حكم مباراة النجم بسبب ركلة الجزاء والحضور الجماهيرى ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر نادي المقاولون العرب التقدم بشكوى ضد الحكم المغربي نور الدين الجعفري الذي أدار مباراة الفريق أمام النجم الساحلي التونسي في إياب دور الـ32 للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية والتي انتهت بفوز النجم بهدفين لهدف باحتساب ضربة جزاء غير صحيحة ضد التونسي هيثم الجويني الذي اصطدمت الكرة بوجهه ولم تلمس يده.

وأكد هيثم الجويني مهاجم المقاولون أن الحكم شاهد الكرة وهي تصطدم بوجهه، وأجمع أعضاء الجهاز الفني واللاعبين على أن المقاولون خرج بفعل فاعل.

وقال المهندس محمد عادل فتحي رئيس البعثة أن المقاولون كان يستحق الصعود لولا الظلم التحكيمي الواضح الذي تعرض له الفريق، واكد فتحي ان المقاولون سيتقدم بشكوى ضد الحكم والمراقب خاصة ان المباراة شهدت حضور جماهيري في ظل اقامة المباراة بدون جمهور، وأوضح فتحي أن فريقه قدم مباراة جيدة واللاعبين كانوا رجالا.

وودع فريق المقاولون العرب بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعدما خسر أمام النجم الساحلى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير ضمن منافسات إياب دور الـ 32 الأول ببطولة كأس الكونفدرالية .

وجاء تشكيل المقاولون كالتالى: فى حراسة المرمى حسن شاهين،رباعى خط الظهر: أمير عابد، فاروقا نور الدين، محمد سمير ثابت، حسن الشامى،خط الوسط: وسيم النغموشى، محمد مجلى، محمد عصام، يوسف الجوهرى،الهجوم: لويس إدوارد وسيف الدين الجزيرى.