شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 6\1\2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء الموافق 6\1\2021 ، الكثير من الأخبار و الأحداث الرياضية ، منها قيد بواليا في قائمة الأهلى بدلا من جيرالدو ، و حضور رئيس الأولمبية الدولية الى مصر في نهائي مونديال اليد و تاسيس غزل المحلة شركة لكرة القدم

المقاولون يودع الكونفدرالية بعد الخسارة من النجم بثنائية هارب الأهلى.. فيديو

حسم النجم الساحلى تأهله إلى دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعدما فاز على المقاولون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 الأول ببطولة كأس الكونفدرالية

الأهلي يعلن قيد والتر بواليا بدلا من جيرالدو

أعلن مسئولو النادي الأهلي قيد الكونغولي والتر بواليا الوافد الجديد من صفوف الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد رفع اسم الأنجولي جيرالدو من قائمة الفريق الأحمر ووضعه على قائمة الانتظار.

اتحاد الكرة : يحق لأى ناد تأجيل مبارياته حال إصابة 5 لاعبين بكورونا

أرسل الاتحاد المصرى لكرة القدم خطابا إلى الأندية بكافة درجاتها يؤكد فيه أحقيتهم بتأجيل مبارياتهم حال تواجد أكثر من 5 لاعبين أو أى عدد به أكثر من حارس مرمى مصابين بفيروس كورونا تجنبا لإثارة المشاكل خلال المرحلة المقبلة .

الزمالك يستقر على معاقبة أوباما بسبب الظهور الإعلامى

استقرت لجنة الكرة بنادى الزمالك، على توقيع عقوبة مالية على يوسف إبراهيم أوباما صانع ألعاب الفريق الكروى الأول، بسبب ظهوره فى أحد البرامج التليفزيونية، دون الحصول على إذن مسبق من إدارة الكرة، والجهاز الفنى، الأمر الذى أثار استيائهم خاصة بعدما أدلى اللاعب بتصريحات أحدث حالة من الجدل فى الشارع الرياضى.

فيفا يمنح جيرالدو حق فسخ تعاقده مع الأهلى والحصول على جميع مستحقاته.. مستند

هل يٌقدم الأنجولى جيرالدو على فسخ تعاقده مع الأهلى، والمطالبة بصرف جميع مستحقاته عن المدة المتبقية فى عقده كاملة، بعدما قرر الجهاز الفنى للفريق الأحمر وضع اللاعب على قائمة الانتظار؟ ،

غزل المحلة يؤسس أول شركة لكرة القدم ومصطفى عبده رئيسا

قرر نادي غزل المحلة بشكل رسمي الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بتأسيس شركة غزل المحلة لكرة القدم وأشار النادي في بيانه أن مصطفى عبده نجم الأهلي السابق سيكون رئيسا لمجلس إدارة الشركة.

تأجيل جديد لقضية شعار نادى القرن من الأهلى ضد الزمالك لـ4 فبراير

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء تأجيل قضية شعار نادي القرن المرفوعة من النادي الأهلي ضد نظيره الزمالك إلى يوم الرابع من فبراير المقبل، لحين تحقيق مطالب هيئة المحكمة من الطرفين قبل الفصل فى الأمر.

اللجنة المنظمة لمونديال اليد تعلن عن حضور توماس باخ نهائى بطولة العالم

كشف مسئولو اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، عن قرار توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية بحضور نهائي المونديال، والمقرر إقامته يوم 31 يناير الجاري، على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في ستاد القاهرة.

تعرف علي المواعيد الجديدة لمباريات الدورى لتعارضها مع مونديال اليد

اجرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم تعديل مواعيد بعض مباريات الاسبوع السابع للدورى الممتاز لتعارضها مع مواعيد مباريات كاس العالم لكرة اليد والتى تستضيفها مصر