الزمالك يصدر بيانا رسميا للتعليق على عروض الاحتراف: "عمل ممنهج لهدم الفريق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أصدرت اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك بيانا رسميا للتعليق على ورود عروض احترافيه للاعبي الفريق خلال الفترة الأخيرة.

ورفضت اللجنة في بيانها، النظر في أي عروض احترافية للاعبين حفاظا على استقرار الفريق.

كما اعتبرت اللجنة التي تدير نادي الزمالك، أن تلقي لاعبي الفريق الأبيض للعروض الاحترافية دون باقي الأندية، هو عملا ممنجها لهدم استقرار الفريق.

وجاء نص بيان اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك، كالتالي:

"تلاحظ في الآونة الأخيرة ورود بعض العروض الاحترافية الخارجية لبعض من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم

ولما كانت هذه العروض في الوقت الحالي تهدد استقرار الفريق والذي تسعى إليه إدارة الزمالك والتي أخذت على عاتقها هذه المسئولية تجاه الجماهير العاشقة لنادي الزمالك .

وإذ تتعجب كذلك من أن هذه العروض ترد للاعبي الفريق الأول للنادي دون باقي الأندية الأخري ويعني ذلك أنه عمل ممنهج لهدم استقرار الفريق، وهذا ما لا ترضى عنه الإدارة بعد أن تنبهت لذلك .لذا فقد قررت اللجنة عدم النظر في أي عروض احترافية خارجية في الوقت الحالي حفاظا على استقرار الفريق ومسئوليتها تجاه الجماهير."