قناة الزمالك: ساسي أغلق صفحة الدحيل.. وقريبًا سيجدد عقده دون مشاكل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جلبرتو:

أأكد الإعلامي خالد الغندور، أن التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق أغلق صفحة الإنتقال لصفوف نادي الدحيل القطري.

ويغيب فرجاني ساسي عن تدريبات الزمالك في الوقت الحالي بعد حصوله على إذن بالسفر لتونس.

وقال الغندور عبر قناة الزمالك "فرجاني ساسي سافر تونس بموافقة أشرف قاسم المشرف العام على الكرة".

وتابع "سيصل مصر مساء الجمعة، وسوف يحضر مباراة الزمالك وطلائع الجيش السبت من المدرجات في ملعب السويس بشكل طبيعي".

وواصل "والدة ساسي مريضة بجانب انها متأثرة نفسيا بما يحدث لساسي، لم يسافر للدوحة أو أي مكان أخر، سوف يجلب اسرته ويأتي لمصر دون مشاكل".

وشدد "كل ما قيل عن سفر فرجاني ساسي لتونس وتوقيعه للدحيل القطري غير صحيح، هناك من يصدر الاشاعات لتحقيق مكاسب شخصية".

وأكمل "فرجاني ساسي صرف النظر عن عرض الدحيل القطري، هو يريد الاستمرار في الزمالك، ويجب جماهير الزمالك".

وصرح "أقسم بالله كان سهل جدا يوقع على عقد مع الدحيل القطري لكن اللاعب رفض وكذلك وكيله وقت كانت مستحقاته متأخرة".

واختتم "ساسي إن شاء الله مستمر مع النادي حتى نهاية الموسم، لن يتم بيعه، وإن شاء الله خلال تلك الفترة سيتم الاتفاق معه بشأن تجديد عقده بمقابل يرضي ساسي والنادي بدون أي مشاكل".