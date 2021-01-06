لائحة كاف توضح.. لاعب المقاولون يواجه الإيقاف 12 شهرًا بعد واقعة الحكم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

يواجه أحمد الشيمي لاعب المقاولون العرب عقوبة قوية بالإيقاف لمدة 12 شهرًا بعدما قام بالبصق على حكم مباراة فريقه أمام النجم الساحلي في الكونفدرالية الإفريقية.

وقام نور الدين بالاندفاع تجاه المغربي نرو الدين الجعفري حكم المباراة، وقام بالبصق عليه ليشهر لها بطاقة حمراء مباشرة ستضعه تحت طائلة عقوبات لجنة الانضباط.

وتقول المادة 129 من لائحة الانضباط الخاصة بالاتحاد الإفريقي في الفقرة الأولي (ج) أنه بجانب العقوبات المعتادة للاعب الذي يتعرض للطرد المباشرة، فإن اللاعب الذي يعرض لبطاقة حمراء مباشرة يمكن أن يعاقب بـ"إيقاف 12 شهرًا نتيجة للبصق على الحكم."

وتقول الفقرة الثانية من المادة نفسها: "من الممكن أن يتم فرض غرامة أيضًا في كل الأحوال."

وخسر المقاولون العرب أمام النجم الساحلي بنتيجة 2-1 في الدور التمهيدي من الكونفدرالية بعدما كانت النتيجة تشير إلى التعادل حتى احتسب حكم المباراة ركلة جزاء في الدقيقة 88 أتى منها الفوز لصالح الفريق التونسي.

وودع المقاولون العرب البطولة بعدما كان قد تعادل بدون أهداف في القاهرة بلقاء الذهاب.