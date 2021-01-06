اتحاد الكُرة يهنئ الثلاثي الرياضي بعضوية مجلس النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قدم الاتحاد المصري لكرة القدم، التهنئة للثلاثي حسام غالي قائد الأهلي الأسبق، وحازم إمام قائد الزمالك الأسبق، ومحمد عمر نجم الاتحاد السكندري الأسبق بعد التعيين في مجلس النواب.

من المقرر أن يصدر رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، خلال ساعات، قرارًا بتعيين عدد من الأسماء بالمجلس الجديد؛ حيث من المقرر أن تنعقد أولى جلساته يوم الأحد المقبل الموافق 10 يناير الجاري.

ووفقًا للمادة 27 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 المعدّل بالقانون رقم 140 لسنة 2020: "يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالبرلمان (28 عضوًا)".

وكتب اتحاد الكرة عبر "فيسبوك" "الاتحاد المصري يهنئ محمد عمر وحازم إمام وحسام غالي بثقة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعيينهم أعضاء بمجلس النواب".

واختتم اتحاد الكرة "لينضموا إلى زملائهم الرياضيين الذين نجحوا في انتخابات المجلس".