بالفيديو.. النجم الساحلي يُنهي مغامرة المقاولون العرب في الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أنهى النجم الساحلي أحلام المقاولون العرب في بطولة الكونفدرالية، بعد فوز بطل تونس بهدفين مقابل هدف واحد في إياب دور الـ32 الاول من البطولة الأفريقية.

وكانت مباراة الذهاب في القاهرة انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وتأهل النجم الساحلي لدور الـ32 الثاني بالكونفدرالية لملاقاة أحد الفرق التي ودعت دوري الأبطال.

سجل هدف النجم الساحلي الأول، سليماني كوليبالي في الدقيقة 22، قبل أن يتعادل سيف الجزيري بطريقة رائعة في الدقيقة 52.

وقبل النهاية بدقيقتين حصل النجم الساحلي على ضربة جزاء سددها كوليبالي في شباك المقاولون، ليقود فريقه للتأهل.

التشكيل:

بدأ المقاولون بتشكيل مكون من: حسن شاهين، أمير عابد، وفاروق نور الدين، ومحمد سمير، وحسن الشامي، وسيم النغموشي، ومحمد مجلي، محمد عصام، يوسف الجوهري، ولويس ادوارد، وسيف الدين الجزيري

وعقد عماد النحاس المدير الفني للمقاولون، محاضرة بالفيديو من القاهرة، قبل إعلان التشكيل، في ظل إصابته بفيروس كورونا، حيث قسم النحاس مع جهاز المعاون مهام كل فرد، والمكون من: رامي عادل، وأحمد زهران، ورامي ربيع المدربين، ومحمد فتحي مدرب الحراس، وعبد الرحمن عيسى مدرب الأحمال.

تفاصيل المباراة:

بدأ النجم ضاغطا، وكاد أن يسجل في الدقائق الأولى من عرضية فشل كوليبالي في استغلالها.

وأنقذ حسن شاهين كرة عرضية كادت تخادعه وتسقط في الشباك لولا يقظة حارس المقاولون ليبعدها لركنية.

وسدد سيف الجزيري في الدقيقة 18 كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء أنقذها حارس النجم ليبقى على التعادل.

وحصل النجم على ركنية في الدقيقة 22، نفذها حمزة الأحمر، لينجح كوليبالي في تحوليها رأسية سكنت شباك المقاولون العرب.

وكاد لويس إدوارد أن يسجل التعادل للمقاولون العرب، بعد استلام الكرة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 28، وسط خروج خاطئ من حارس النجم، ولكن مهاجم ذئاب الجبل سددها بجوار القائم بقليل.

وشهدت الدقيقة 44 اشتباك بين اللاعبين بعد تدخل قوي من محمد كوناتي لاعب النجم مع حسن شاهين حارس المقاولون، ليشهر الحكم 3 بطاقات صفراء لحسن الشامي من المقاولون، والثنائي رضوان زردوم ومحمد كوناتي من النجم، وينتهي الشوط الأول بتقدم النجم بهدف.

ونجح سيف الدين الجزيري هدف التعادل للمقاولون في الدقيقة 52، بطريقة رائعة بعد مروره من دفاع النجم الساحلي ليسجل هدفا مارادونيا.

وكاد المقاولون أن يسجل هدفا ثانيا في الدقيقة 57 بعد كرة ثابتة نفذها محمد سمير خدعت الحارس التونسي لتصطدم بالعارضة وتتحول لضربة مرمى.

وفي الدقيقة 67 أشار الحكم لنقطة الجزاء بعد عرقلة لاعب النجم الساحلي داخل منطقة الجزاء، قبل أن يعدل عن قراره ويحتسب الكرة ضربة حرة مباشرة.

واحتسب الحكم ضربة جزاء في الدقيقة 86 لصالح النجم الساحلي، سددها كوليبالي مسجلا الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

واستمرت الدقائق الاخير وسط محاولات بسيطة من المقاولون لإدارك التعادل وهو ما لم ينجح فيه، ليطلق الحكم صافرة النهاية بتأهل النجم الساحلي.

واعتدى لاعبو المقاولون عقب المباراة على الحكم، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الذئاب.