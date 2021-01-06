اعتماد تعديلات لائحة للمسابقات.. إلغاء بند كورونا والمصافحة وتعديل عقوبة ضرب الحكم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

اعتمدت اللجنة الثلاثية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم توصيات إدارة لجنة المسابقات بإجراء تعديلات على لائحة المسابقات للموسم الحالي 2020-2021.

وقال اتحاد الكرة في البيان الذي أصدره اليوم الأربعاء: "اعتمدت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها أمس برئاسة المهندس أحمد مجاهد توصيات إدارة المسابقات بالاتحاد بإجراء عدد من التعديلات على لائحة عقوبات مسابقة الدوري العام ، بما يتناسب مع الظروف الاستثنائية للموسم الحالي."

وشهدت اللائحة الجديدة إلغاء البند الخاص بتوقيع غرامة مالية بقيمة 250 ألف جنيه على الفريق الذي يتعرض لـ16 حالة إصابة بفيروس كورونا وتم تأجيل المباراة.

كما تم إلغاء بند الغرامة في حالة في حالة عدم الامتثال بتوجه اللاعبين عقب صافرة انتهاء المباراة إلى دائرة منتصف الملعب لتحية بعضهم البعض وتحية الحكام (بدون المصافحة بالأيدي).

وإضافة إلى ذلك عاد اتحاد الكرة إلى فرض عقوبة الإيقاف 8 أشهر في حالة الاعتداء بالضرب على الحكم والتي كانت قد تم تعديلها في اللائحة الماضية لتكون 16 مباراة.

وعادت اللائحة إلى الكثير من البنود التي وردت في لائحة الموسم الماضي 2019-2020 مع تقليص الغرامات المالية التي توقع على الأندية.