شكرا لقرائتكم خبر عن ماتيب ينقذ كلوب في معركة مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع صحيفة «ميرور» البريطاني، أن جويل ماتيب، مدافع ليفربول الإنجليزي، سيكون جاهزا لتدعيم فريقه خلال موقعة مانشستر يونايتد المقبلة.

وأكد التقرير أن ماتيب سيخفف العبء والضغط على يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، خاصة وأنه المدرب الألماني أجبر للدفع بقائد ليفربول هندرسون، وفابينو، لاعبا الوسط في خط الدفاع خلال لقاء ساوثهامبتون الماضي والذي خسر نقاطه حامل لقب البريميرليج الموسم الماضي.