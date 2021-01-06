شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعتمد تعديلات على لائحة العقوبات للدوري العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتمدت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها أمس برئاسة المهندس أحمد مجاهد توصيات إدارة المسابقات بالاتحاد بإجراء عدد من التعديلات على لائحة عقوبات مسابقة الدوري العام ، بما يتناسب مع الظروف الاستثنائية للموسم الحالي.

الجبلاية تعتمد تعديلات على لائحة العقوبات للدوري العام.. "صور"

الجبلاية تعتمد تعديلات على لائحة العقوبات للدوري العام.. "صور"

الجبلاية تعتمد تعديلات على لائحة العقوبات للدوري العام.. "صور"

الجبلاية تعتمد تعديلات على لائحة العقوبات للدوري العام.. "صور"