شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن موعد سفر الفريق إلى المغرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي إلى القاهرة غدًا الخميس، للمبيت هناك بأحد فنادق مطار القاهرة الدولي، تستقل بعدها البعثة الطائرة في تمام السابعة من صباح الجمعة في رحلة تستغرق ٥ ساعات من أجل الوصول لدولة المغرب الشقيقة.

يأتى ذلك من أجل تجنب سوء حالة الطقس، وهو ما قد يتسبب في تعطيل سفر الفريق.

ويحل الدراويش ضيفا على بطل المغرب الإثنين المقبل في إياب الدور قبل النهائي للبطولة العربية.