شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يكثف من تحضيراته قبل مواجهة الرجاء المغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته، ضمن برنامج الاعداد للقاء الرجاء البيضاوى يوم الإثنين المقبل، في إياب نصف نهائى كأس محمد السادس للأندية الأبطال.المران بدأ بتدريبات بدنية أعقبها مجموعة من الجمل الفنية والخططية،أبرزها التسليم والتسلم واللعب تحت الضغط، وحرص أبوطالب العيسوى المدير الفنى على تحفيز اللاعبين في المران، لضمان ظهورهم بالمستوى المأمول أمام بطل المغرب.

شهد المران مشاركة أرى بابل ومروان الصحراوى الثنائى المحترف بشكل طبيعى، فيما استمر تجهيز محمد بيومى، وخاض حراس المرمى تدريبات حول سبل التعامل مع الكرات العرضية بجانب التسديدات تحت إشراف مدربهم سعفان الصغير وسط تألق لافت للثلاثى محمد صبحى ومحمد فوزى ومحمد مجدى.وعلى هامش المران.. أدى إبراهيم أبواليزيد مدافع الفريق تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب.