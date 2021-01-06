شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يعلن تعافيه من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن حسام حسن، مهاجم سموحة،، تعافيه من فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في غيابه عن مواجهة سيراميكا كليوباترا.

ونشر مهاجم سموحة صاحب الـ27 عاما، نتيجة تحاليل الـ«PCR»، التي أجراها أمس وظهرت نتيجتها اليوم الأربعاء، والتي تفيد بتحول العينة إلى سلبية، كما علق حسام حسن، على ارتباط اسمه بأندية القمة، قائلا: «هذا شرف ما بعده شرف أن اسمى يتم ذكره في سوق الانتقالات أكثر من مرة».

وأتم: «أتمنى التوفيق لي الفترة القادمة، وأن أكون عند حسن ظن الجميع.. أنا موجود في سموحة حتى الآن وإن شاء الله ربنا يوفقنا جميعا».