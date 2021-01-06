اخبار الرياضه

حسام حسن يعلن تعافيه من فيروس كورونا

0 نشر
أيمن هريدي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يعلن تعافيه من فيروس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن حسام حسن، مهاجم سموحة،، تعافيه من ، الذي تسبب في غيابه عن مواجهة سيراميكا كليوباترا.

ونشر مهاجم سموحة صاحب الـ27 عاما، نتيجة تحاليل الـ«PCR»، التي أجراها أمس وظهرت نتيجتها اليوم الأربعاء، والتي تفيد بتحول العينة إلى سلبية، كما علق حسام حسن، على ارتباط اسمه بأندية القمة، قائلا: «هذا شرف ما بعده شرف أن اسمى يتم ذكره في سوق الانتقالات أكثر من مرة».

وأتم: «أتمنى التوفيق لي الفترة القادمة، وأن أكون عند حسن ظن الجميع.. أنا موجود في سموحة حتى الآن وإن شاء الله ربنا يوفقنا جميعا».

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    144,583

  • تعافي

    115,414

  • وفيات

    7,918

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا