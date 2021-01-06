شكرا لقرائتكم خبر عن فالوديا يتسلم مهامه داخل الأهلي قبل لقاء سيراميكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسلم يوشا فالوديا، محلل أداء الأهلي الجديد مهامه داخل القعلة الحمراء بعدما النادي نجح في التعاقد معه بناء على تعليمات بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي.

وحضر يوشا فالوديا، مران الفريق الذي أقيم اليوم استعدادا للمواجهة المرتقبة والقوية أمام سيراميكا كليوباترا، الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز، وقدم أكثر من لقاء بشكل مميز خاصة وأن هذا الفريق يضم العديد من اللاعبين المميزين، أصحاب الخبرة داخل «الإيجشبين ليج».