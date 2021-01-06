شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص الشوط الأول للمقاولون والنجم.. تقدم للفريق التونسي وخناقة بين لاعبي الفريقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم فريق النجم الساحلي، على نظيره المصري، المقاولون العرب، بهدف نظيف، خلال الشوط الأول من اللقاء الذي يجمعهما مساء اليوم على أرض، الملعب الأولمبي بسوسة ضمن لقاء إياب دور الـ32 من البطولة الكونفيدرالية.

وجاء ملخص الشوط الأول من اللقاء، بهدف للفريق صاحب الأرض، بينما حاول ذئاب الجبل العودة للقاء، ولكن دفاعات الفريق التونسي كانت بالمرصاد. فيما شهد اللقاء خناقة بين لاعبي الفريقين داخل منطقة المقاولون العرب. وبدأ المشهد بعدما سقط حارس مرمى المقاولون العرب، بعدما احتك به أحد لاعبي الفريق التونسي، مما استفزز لاعبي المقاولون، وبدأ الاحتكاك بين اللاعبين.