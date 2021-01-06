شكرا لقرائتكم خبر عن والتر بواليا ينضم لقائمة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أتم النادي الأهلي إجراءات قيد الوافد الجديد والتر بواليا، في قائمة المارد الأحمر المحلية، إلى جانب قائمة كأس العالم للأندية.وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، إن الوافد الجديد بواليا تم قيده في القائمة المحلية إلى جانب قائمة كأس العالم للأندية.وأضاف: «يتبقى قيد بواليا في القائمة الإفريقية بعد فتح باب القيد الإفريقي في العاشر من يناير الجاري.

وأعلن الأهلي قيد بواليا في قائمته على حساب الأنجولي جيرالدو الذي وافق الجهاز الفني على رحيله ويتم التشاور مع اللاعب في الوقت الحالي، لإقناعه بالرحيل أو وضعه في قائمة الانتظار.