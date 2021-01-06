«شباب الأهلي» يفوز على إنبي ٤-٢ في دوري الجمهورية

شكرا لقرائتكم خبر عن «شباب الأهلي» يفوز على إنبي ٤-٢ في دوري الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلى، مواليد ١٩٩٩، على ضيفه إنبي ٤-٢، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، على ملعب الفريق البترولي، ضمن الجولة والثالثة من الدور الثاني للمجموعة الأولى من دوري الجمهورية للشباب.
بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:حراسة المرمى: مصطفى شوبير.وفى الدفاع: محمد حسام «ميدو»- فارس طارق- عادل زينهم- مصطفى إلياس.
وفى الوسط: أحمد السيد- حسون محمد- محمد شكري- زياد طارق- محمد أحمد «بيسو». وفى الهجوم: مصطفى فوزي.
وتعرض عادل زينهم للإصابة في أول ٥ دقائق، ليغادر الملعب ويشارك إبراهيم السيد بدلًا منه، ثم شارك وليد مصطفى بدلًا من بيسو، ومحمد نصير بدلًا من زياد طارق.تقدم زياد طارق للأهلي أولًا، وسجل إنبي هدف التعادل، قبل أن يضيف محمد شكري الهدف الثاني للأهلي، ويتبعه محمد نصير وأحمد السيد مسجلين الهدفين الثالث والرابع، وقلص إنبي الفارق بهدفه الثاني قبل نهاية المباراة بلحظات قليلة.
بهذا الفوز رفع فريق شباب الأهلي رصيده إلى ١٦ نقطة، جمعها من الفوز في ٥ مباريات والتعادل في مباراة وهزيمة واحدة، حيث فاز على غزل المحلة ٣-١، وعلى الإنتاج الحربي ٣- صفر، وخسر من إنبي صفر -٢، وفاز على الجونة ٤- صفر، وعلى غزل المحلة ٣- صفر، وتعادل مع الإنتاج الحربي ١-١، وفاز على إنبي ٤-٢، مسجلًا ١٨ هدفًا مقابل ٦ أهداف في مرماه، علمًا بأن الفريق حسم تأهله للمرحلة النهائية، وتتبقى له مباراة واحدة في المجموعة أمام الجونة.
ويضم الجهاز الفني لفريق مواليد ٩٩ بالأهلي عمرو أنور مديرًا فنيًّا، وأحمد عبدالظاهر مدربًا عامًّا، وأحمد يونس مدربًا مساعدًا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرًا إداريًّا، وحسن فاضل «طبيب البراعم وقائما بمهمة طبيب الفريق بشكل مؤقت»، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل والقياسات، ومحمد السيد أخصائي التدليك.
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