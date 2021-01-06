شكرا لقرائتكم خبر عن «شباب الأهلي» يفوز على إنبي ٤-٢ في دوري الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلى، مواليد ١٩٩٩، على ضيفه إنبي ٤-٢، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، على ملعب الفريق البترولي، ضمن الجولة والثالثة من الدور الثاني للمجموعة الأولى من دوري الجمهورية للشباب.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:حراسة المرمى: مصطفى شوبير.وفى الدفاع: محمد حسام «ميدو»- فارس طارق- عادل زينهم- مصطفى إلياس.

وفى الوسط: أحمد السيد- حسون محمد- محمد شكري- زياد طارق- محمد أحمد «بيسو». وفى الهجوم: مصطفى فوزي.

وتعرض عادل زينهم للإصابة في أول ٥ دقائق، ليغادر الملعب ويشارك إبراهيم السيد بدلًا منه، ثم شارك وليد مصطفى بدلًا من بيسو، ومحمد نصير بدلًا من زياد طارق.تقدم زياد طارق للأهلي أولًا، وسجل إنبي هدف التعادل، قبل أن يضيف محمد شكري الهدف الثاني للأهلي، ويتبعه محمد نصير وأحمد السيد مسجلين الهدفين الثالث والرابع، وقلص إنبي الفارق بهدفه الثاني قبل نهاية المباراة بلحظات قليلة.

بهذا الفوز رفع فريق شباب الأهلي رصيده إلى ١٦ نقطة، جمعها من الفوز في ٥ مباريات والتعادل في مباراة وهزيمة واحدة، حيث فاز على غزل المحلة ٣-١، وعلى الإنتاج الحربي ٣- صفر، وخسر من إنبي صفر -٢، وفاز على الجونة ٤- صفر، وعلى غزل المحلة ٣- صفر، وتعادل مع الإنتاج الحربي ١-١، وفاز على إنبي ٤-٢، مسجلًا ١٨ هدفًا مقابل ٦ أهداف في مرماه، علمًا بأن الفريق حسم تأهله للمرحلة النهائية، وتتبقى له مباراة واحدة في المجموعة أمام الجونة.

ويضم الجهاز الفني لفريق مواليد ٩٩ بالأهلي عمرو أنور مديرًا فنيًّا، وأحمد عبدالظاهر مدربًا عامًّا، وأحمد يونس مدربًا مساعدًا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرًا إداريًّا، وحسن فاضل «طبيب البراعم وقائما بمهمة طبيب الفريق بشكل مؤقت»، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل والقياسات، ومحمد السيد أخصائي التدليك.