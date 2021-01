شكرا لقرائتكم خبر عن مينتالتي نجريج وعضلات الأنفيلد.. «كورونا» يسرق لحظات صلاح السعيدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في عالم كرة القدم بمزيد من التعب والاجتهاد مع وكيل محترم يمكنك أن تتحول لمحترف تفتح أمامك أبواب الشهرة والنجومية، تتحول حساباتك الصفيرة إلى حسابات بالملايين لكنك وقبل أن تخطو تلك الخطوات عليك أن تتخلى عن الكثير في المقابل، وكلما تحولت إلى آلة، لكما قادك الحنين إلى ذكرياتك القديمة حتى لو كانت أكثر فقرًا.

ما أقوله ليست عقدة فاوست ولا حتى صفقة مع الحياة، ما أقوله هو واقع تحولت الكرة إليه، فلا مجال لراحتك ومن يخرج عن الطريق يفسد كتفاحة، ثم يخرج من السلة كي لا يفسد باقي التفاح ربما يقف يومًا حزينا وغاضبا مثل ماريو بالوتيلي يقول ««why always me ثم ولأنه لم يفهم لماذا هو دائمًا يتحول إلى لاعب يبحث عن فريق في الدرجة الرابعة الإيطالية.

[image:2:center]

صلاح بن نجريج أو مو ملك الأنفيلد، صنع طريقه بذراعه، تحولاته الدرامية من المقاولون إلى بازل وتشيلسي وفيرونتينا وروما وليفربول ثم منصة الأفضل في العالم، ابن نجريج النحيف الذي صار جسده بعضلاته القوية يقهر أعتى عتاة الدوري الإنجليزي، أراد صنع لحظته الإنسانية الخالصة، كانت ليلة شقيقية نسي للحظة الاحتراف نسي الإجراءات الاحترازية، كانت مينتالتي نجريج هي المسيطرة على صلاح، حيث بيئة بسيطة وقبلات حارة من الأهل والأقارب وعاداتنا التي لم نتخلى عنها وما تمنحه لنا من دفء دفع ثمن لحظته الخاصة هذه بالإصابة بكورونا، وبالغضب الذي أظهرته إدارة ليفربول تجاهه في النهاية سيتلاشى الغضب لأنه في النهاية «مو» ملك ليفربول لكنه فتح الباب ليسأل هو الأخر هل لم يعد من حقنا أن يكون لنا لحظاتنا الخاصة ليست على طريقة بالوتيلي لكنها أكثر شمولية ربما ينطقها بإنجليزيته الجيدة والتي لا تظهر اللكنة المصرية الغرباوية فيها كثير why ALWEYS US.

تقول الجماهير: «مستهتر.. مش محترف».. تهتف بقوة وتهاجم وهي غاضبة نجمها الأول عقابَا له على إصابته، بينما عدد قليل يشعر بالأسى للإصابة لأن نجمه الأول لن يكون حاضرًا في المباريات الحاسمة..

يقول مو: «منتشيًا بالفرح ولحظات إنسانية صارت نادرة في حياتي، التي تحولت إلى روتين يومي قاتل باستثناء تلك الأوقات التي أقضيها بصحبة أسرتي، أمسك بيد أخي الصغير، أتذكر أيامنا سويا أستمتع بتلك الدقائق البسيطة التي أقضيها بصحبته في ليلة عرسة، ذلك كل ما جرى، أنا محترف لكنني إنسان.. أنا إنسان أحلم بلحظات سعيدة ولست مستهتر...

إذًا هل تعرفون معنى الألم.. معنى أننا لم نعد نملك أجسادنا لا نستطيع أن نفعل الكثير من الأشياء التي تفعلونها، أن نسهر، نلعب مع أطفالنا، ألا نستمتع بهذه الأموال التي نجمعها، أن نعيش لأيام طويلة في ألم بعد إصابة قوية وغياب لفترة طويلة، أن نتحول إلى مهرجين نؤدي عروضًا كي تستمتع آلاف بل ملايين الجماهير، في جائحة كورونا كان الجميع في منزله خائف بينما نحن في الملاعب تلتحم أجسادنا بعنف يسقط بعضنا مصابًا من ضغط المباريات، ثم لو مارسنا أي من تلك الأشياء البسيطة التي تستمعون بها، تقولون استهتار».

كلاهما صوتان متناقضان أشعر وأني أسمعهما في أذني بين المشجع الذي يسعى لفرض سيطرته على لاعبي فريقه وحرمانه من كل شيء، وبين اللاعب الذي يسعى لأن يكسر روتينه اليومي وتدريباته الشاقة وعروضه على أرض الملعب وأن يمارس إنسانيته بشكل عادي في زمن الجماهير تهاجم اللاعبين بسبب «ستوري» على حساباتهم الشخصية، وبعضهم يهاجمهم إذا كان في مكان عام بينما بعد أيام قليلة هناك مباراة ما، حتى لو كان ذلك في أوقاتهم الخاصة.

في الليلة التي أعلن فيها الاتحاد المصري إصابة محمد صلاح بكورونا، كان على الجميع أن يتحدث عن اللاعب أن تثار أزمة كانه ليس بإنسان يمكن أن يصاب، كنت من بين هؤلاء، رأيت ما فعله استهتار بالإجراءات الاحترازية، وهو كذلك يستحق العقاب بالتأكيد لكن وبمرور الوقت سألت نفسي هل يملك لاعب كرة القدم جسده؟

عندما اجتاحت كورونا العالم، أغلقت النوادي والمطاعم وكل شيء بقي الجميع محسوبًا في منزله، لاعبو الكرة هم أيضا حبيسي دكة منازلهم، لا يستطيعون الخروج وممارسة الكرة، ولا يستطيعون من العودة إلى بلادهم لزيارة أقاربهم وعائلاتهم الجميع كان خائفًا وحزينًا لكن ماذا لو فعلوا متخلين عن حذرهم؟

عاد صلاح إلى إنجلترا في طائرة خاصة وقبلها انتقل للجونة في طائرة خاصة، قبل سنوات قليلة كان ينتظر بالساعات كي يركب القطار يتجه من نجريج إلى التدريبات المقاولون العرب في القاهرة، ترى أن ذلك نعيما وربما يراه هو غير ذلك، ذكرني ذلك المشهد بما قاله أديسون كافاني: «تذهب من الفندق إلى الحافلة إلى ملعب التدريب، ثم من أرض التدريب إلى الحافلة إلى الطائرة. ثم من طائرة إلى حافلة أخرى، ثم من الحافلة إلى الملعب، بعدة طرق، أنت تعيش حلمًا. وبطرق عديدة، أنت سجين ذلك الحلم، لا يمكنك فقط الخروج والشعور بالشمس، لا يمكنك خلع حذائك واللعب في الأوساخ. ستحدث الأشياء التي ستجعل حياتك معقدة للغاية، إنه أمر لا مفر منه، مازالت أشتاق لهدف سجلته في طفولتي وحصلت على الأيس كريم كمكافأة».

[image:3:center]

بالمقابل فالحياة بها العديد من المواهب لكن الموهبة وحدها لم تكن كافية أبدًا «مو» بدأها من الأسفل بخطئ قاسية وصبر كي تصل إلى بازل وتنجح عليك أن تضحي، وعندما تصل إلى تشيلسي عليك أن تضحي أكثر كي تنجح أكثر، وعندما تفشل وتذهب إلى فيرونتينا عليك أن تضحي وتبذل جهد خارق كي لا تعود إلى المقاولون العرب، وعندما تنجح ويكلل نجاحك بالانتقال إلى روما وتستعيد بعض من عافيتك عليك أن تكافح تتخلى عن الكثير وتبذل جهد أكبر ثم تذهب إلى ليفربول ثم تكون هدافًا للبريميرليج وثالث أفضل لاعب في العالم ووو جوائز لا حصر لها.

«الناس ينظرون إليك وأنت على قمة المجد لكن أحدًا لن يسأل ما الذي تحملته كي تصل إلى ذلك»، قالها تريزيجة بأسى شديد ونظرات حزينة وهو فرحًا بما وصل إليه فقط ويلعب لأستون فيلا ليس تقليلًا لكن ما بالك بثالث أفضل لاعب في العالم والذي من سنوات قليلة رفضه الزمالك.. ما الذي يمكن أن يقوله.

حتى جسد مو النحيل كان من الممكن أن يمنحه فرصة أكبر لأن يأكل كما يريد فلن تظهر زيادات كبيرة على جسده، لكنه كان يرغب في المزيد بنهم بالغ وصبر على رفض ملذات كثيرة، اليوم يقارن جسد صلاح بجسم كرستيانو رونالدو، الجسم القوي عضلات مفتولة ودهون تكاد تكون معدومة، كل ذلك دون أن تؤثر كتلة العضلات على الحركة.

في يونيو الماضي كان على لاعبي الكرة في العالم بأسرة أن يستعدوا للعودة من جديد، لأن الدوريات لابد أن تستكمل، البريميرليج، والبوندزليجا والليغا الإسبانية والكالتشيو ودوري أبطال أوروبا، حتى الدوري المصري، كان على الجميع أن يكون مستعدًا رغم القلق ومخاوف الاحتكاك، البعض قال مستحيل؟ والبعض أصيب بالاكتئاب، لكن الدوريات الأوروبية الكبرى كانت تعلم ما قد يحدث استقدمت أطباء نفسيين للتعامل مع اللاعبين وتأهيليهم ثم في النهاية وجدوا أنفسهم في الملعب.

كرة القدم حتى لو كنت تنظر لها على أنها رفاهية لكنها أصبحت عالما رقميا، تتوحش تفاصيله يوما بعد يوم، آلاف من محللي الأداء والبيانات والعمل يتدخل في تفاصيل كل شيء منظومة متكاملة، كجمهور ربما لا نعرف إلا تفاصيل إحراز الأهداف لكنك لو كنت لاعبا محترفا وتتقاضى أرقام مالية ضخمه، عليك أن تنصاع لقرارات صناع اللعبة، أن تركض خلف الكرة، وتنتظر المجد وربما الدمار، لكنك في النهاية ستلتزم بالعودة لأنك ضمن منظومة هناك أموال ضخمه تدفع وعليك أن تتحمل تبعات ذلك، لقد اشتراك النادي بملايين وأنت تتقاضى ملايين، عليك أن تحافظ على جسدك فهو لم يعد ملكك، وتخضع لنظام صارم، وعقلية تدريبة قاسية، وستكون محظوظا طالما تحرز الأهداف لكن إذا دمرت مسيرتك فلن يتذكرك أحدهم سوى بكلمة.. أوه يا للأسف.

بيتر تشيك الحارس الأسطوري لتشيلسي وأرسنال ما زال إلى يومنا يعاني من كسر في الجمجمة بعدما أصابه، مهاجم ريدينغ ستيفن هانت، وإدواردو دا سيلفا، أصيب بكسر في الساق مع خلع في الكاحل في إصابة مزدوجة تسبب فيها مدافع فريق برمنغهام سيتي مارتن تايلور، أثرت على مسيرته، ومازال أنين رونالدو البرازيلي اللاعب الأهم في مركز رأس الحربة في العالم، والذي لقب بالظاهرة يكاد يصم أذني، صورت ركبته التي شاهدتها مئات المرات في فيديوهات عن معاناة المهاجم البرازيلي العظيم ما تزا لتصيبني بالفزع، كانت مسيرته قد نتهت لولا معجزة.

عليك أن تبتر ساقي!.. بأسى يقولها باتيستوتا لطبيبه الأرجنيتيني الفذ كان يتألم بشده لا يقوى على السير ولا يتوقف الألم حتى أنه طلب بأن يتخلص من ساقيه، يمكن أن نعد مئات الإصابات في وجه أخر كئيب لعالم كرة القدم خاصة عندما تتحول لمجرد آلة ربما تركب سيارات فارهه لكنك رغم ذلك لا تستمتع بما تملك، وفي لحظات الإصابة العنيفة تترك وحيدًا لتعاني وتختفي الأضواء حتى تعود، وعندما تحرمك الجماهير الغاضبة المتحمسة من أبسط حقوقك.

«لقد ظللت مع أسرتي لفترة طويلة، لم يكن ذلك متاحًا لي قضيت أغلب الأوقات ألعب مع بناتي، وأمارس التمارين الرياضية وأنفذ تمارين النادي وأنا في البيت كان ذلك أمرًا ممتعًا»، بحث صلاح عن إجابة مناسبة ليقولها عندما سئُل ماذا فعلت في أوقات الكارنتينا؟ ما قبل هذه الأيام ربما لا يتاح لك البقاء في المنزل كثيرًا واللعب مع أسرتك في ظل منظومة كروية يشكوا الجميع منها، بطولات مستمرة ولا رحمة للاعبين وعليهم أن يناصعوا.

من حق مو أن يحقق لحظته الخاصة، من حقه أن يقول لنفسه ألست إنسان لست آلة ولي حقوق من حقي أن امتلك جسدي وأتذوق لذة حتى لو كانت مخالفة، من حقه أن تقوده مشاعر الأخوة النبيلة ليحتفل بشقيقة، ومن حق ليفربول أن يعاقبه ومن حق الجماهير أن تتهمه بالاستهتار، كل منا له لحظته الخاصة لكن الأكيد أن لحظات «مو» دائمًا ستكون قوية كجسده وعقليته ولن يكون مضطرًا يومًا ليقول why always me