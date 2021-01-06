يوفنتوس في اختبار صعب أمام ميلان المتصدر في قمة الكالتشيو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 يناير 2021

يستضيف فريق ميلان نظيره يوفنتوس مساء اليوم الأربعاء على ملعب "سان سيرو"، في قمة الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإيطالي.يدخل ميلان اللقاء محتلاً صدارة الكالتشيو برصيد 37 نقطة من 15 مباراة وبفارق نقطة واحدة عن جاره إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، ويبحث الروسينيري عن الفوز للحفاظ على سلسلة اللا هزيمة والانفراد بالصدارة.



بينما يأتي يوفنتوس في المركز الخامس برصيد 27 نقطة من 14 مباراة، ويأمل البيانكونيري في خطف نقاط المباراة خارج دياره للإبقاء على آماله في المنافسة على اللقب.

ويدخل الروسونيري المباراة بدون مهاجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي يغيب للإصابة، بينما يتسلح يوفنتوس بهدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو.أما عن التشكيل المتوقع للفريقين، فجاء كالآتي:تشكيل ميلان المتوقع: دوناروما - كالابريا - كاير - رومانيولي - ثيو هرنانديز - كرونيتش - كيسي - كاستييخو - كالهانجولو - ريبيتش - لياو.

تشكيل يوفنتوس المتوقع: تشيزني - ديميرال - دي ليخت - بونوتشي - كييزا - ماكيني - بينتانكور - دانييلو - رامسي - ديبالا - رونالدو.وبالنسبة للمؤتمر الصحفي الخاص بمدربي الفريقين، فجاء كالآتي:ستيفانو بيولي (مدرب ميلان): "يوفنتوس فريق قوي يجب مواجهته بطريقة واضحة، لكننا أقوياء أيضًا، هي مباراة تاريخية بألقاب الفريقين وعدد المشجعين، بالنسبة لنا نحن في ماراثون، مباراة الغد محطة في سباقنا ومهمة لكنها ليست مباراة حياة أو موت".

وتابع: "كل مباراة مهمة لنثبت قيمتنا، كلما ارتفع مستوى الخصم ارتفع لدينا مستوى الإنتباه، سنلعب من أجل الفوز".وأضاف: "إذا دخلت المباراة من أجل التعادل فسيكون أقصر طريق للخسارة، يجب أن ندخل المباراة برغبة الفوز، سأكون سعيدًا في النهاية إذا قدم الفتيان كل شيء في الملعب".واختتم: "غداً سنكون في حالة ذهنية أفضل مما كان عليه الأمر ضد بينفينتو، مباراة الغد يجب أن نقرأها جيدًا، اليوفي اليوم أقوى من اليوفي الذي فزنا عليه في يوليو الماضي".