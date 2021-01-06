عاطلون يأملون البقاء في دائرة الاحتراف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفتح الاثنين المقبل فترة التسجيل والانتقالات الشتوية للفرق الكروية والتي تستمر حتى السابع من نوفمبر المقبل، وهي الفترة التي تشهد حراكا ونشاطا بين الأندية في تعزيز جوانبها الفنية، وتقوية خطوطها بعد الاقتراب من نهاية مباريات الدور الأول من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلا أن هذه الفترة ستكون أقل من سابقتها الصيفية والتحركات التفاوضية محدودة وفق أفق ضيق نظير ارتباط أغلب اللاعبين في دوريات العالم بعقود احترافية، وندرة وجود اللاعب العاطل والراغب في ممارسة نشاطه الاحترافي بعيدا عن العمر، وفي الدوري السعودي هناك لاعبون ممن لامسوا العقد الثلاث وتجاوزوا سقفه بقليل يرغبون في مواصلة الركض خلف معشوقتهم وتمثيل الأندية لأكثر من موسم، وهناك لاعبون قلة كسروا الرقم الأربعيني في الملاعب كماجد عبد الله وحسين عبد الغني ومحمد الدعيع ويوسف الثنيان وودعوها بأحسن حال. وتضم الكرة السعودية بعضا من النماذج التي ترغب في مواصلة العطاء، ويكون لها حضورها في دوري المحترفين والدخول في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بالتحول من لاعب (عاطل) إلى لاعب (محترف). لاعبون عاطلون بدر السليطين (30 سنة) (وسط أيسر) بدأ مع فريق الشباب وفسخ عقده مطلع عام 2017.

وقع مع نادي الرائد، وانتقل للعدالة صيف 2019. منصور الحربي (33 سنة) (ظهير أيسر) لعب في النادي الأهلي من عام 2007 إلى عام 2018.

انتقل من نادي الأهلي إلى نادي الاتحاد في عام 2018. عساف القرني ( 36 سنة) (حارس مرمى) مثل فريق الوحدة حتى عام 2015، ومن ثم مثل الاتحاد. وليد محبوب (35 سنة) (ظهير أيمن ومحور ارتكاز)مثل أندية الأهلي، وأبها، والوحدة، والأنصار، والاتفاق، وجدة، والانتصار. فهد حمد (31 سنة) (لاعب وسط) بدأ من نادي الشباب، ومن ثم لعب لأندية التعاون والأهلي والفيصلي وأحد والدرعية. ناصر الشمراني (37 سنة) (مهاجم) لعب لأندية الوحدة والشباب، الهلال، الفيحاء، الاتحاد، العين، الإماراتي. حسن معاذ (31 سنة) ( ظهير أيمن) مثل أندية الشباب، الفيحاء، الاتحاد. نايف هزازي 33 سنة (مهاجم) مثل أندية الاتحاد والنصر، التعاون، العدالة، أحد، وبوتوشاني الروماني. يحيى المسلم 33 سنة (مدافع) لعب للرائد، الهلال، الوحدة. عبد الله الشهيل (35 سنة) (ظهير أيمن) لعب لناديي الشباب والاتحاد.

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