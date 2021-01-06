شكرا لقرائتكم خبر عاطلون يأملون البقاء في دائرة الاحتراف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتضم الكرة السعودية بعضا من النماذج التي ترغب في مواصلة العطاء، ويكون لها حضورها في دوري المحترفين والدخول في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بالتحول من لاعب (عاطل) إلى لاعب (محترف).لاعبون عاطلون
بدر السليطين (30 سنة) (وسط أيسر)
- بدأ مع فريق الشباب وفسخ عقده مطلع عام 2017.
- وقع مع نادي الرائد، وانتقل للعدالة صيف 2019.
- لعب في النادي الأهلي من عام 2007 إلى عام 2018.
- انتقل من نادي الأهلي إلى نادي الاتحاد في عام 2018.
- مثل فريق الوحدة حتى عام 2015، ومن ثم مثل الاتحاد. وليد محبوب (35 سنة) (ظهير أيمن ومحور ارتكاز)مثل أندية الأهلي، وأبها، والوحدة، والأنصار، والاتفاق، وجدة، والانتصار.
- بدأ من نادي الشباب، ومن ثم لعب لأندية التعاون والأهلي والفيصلي وأحد والدرعية.
- لعب لأندية الوحدة والشباب، الهلال، الفيحاء، الاتحاد، العين، الإماراتي.
- مثل أندية الشباب، الفيحاء، الاتحاد.
- مثل أندية الاتحاد والنصر، التعاون، العدالة، أحد، وبوتوشاني الروماني.
- لعب للرائد، الهلال، الوحدة.
- لعب لناديي الشباب والاتحاد.
كانت هذه تفاصيل خبر عاطلون يأملون البقاء في دائرة الاحتراف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.