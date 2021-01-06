شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 11 لاعب بالنجوم بفيروس كورونا قبل مواجهة النصر بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت 11 حالة إيجابية مصابة بفيروس كيورونا بفريق النجوم قبل مواجهة النصر يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الثامنة من دورى القسم الثانى بمجموعة القاهرة و أرسل الاتحاد المصرى لكرة القدم خطابا إلى الأندية بكافة درجاتها يؤكد فيه أحقيتهم بتأجيل مبارياتهم حال تواجد أكثر من 5 لاعبين أو أى عدد به أكثر من حارس مرمى مصابين بفيروس كورونا تجنبا لإثارة المشاكل خلال المرحلة المقبلة .

كان اتحاد الكرة السابق أعلن مع بداية الموسم أنه لن يتم تأجيل أى مباراة بالدورى بسبب فيروس كورونا إلا إذا كانت عدد المصابين 16 لاعبا فأكثر مع تغريمه 250 ألف جنيه ، إلا أن اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الجبلاية حاليا رفضت تلك اللائحة تسييرا للأمور فى الوقت الحالى .

أعلن اتحاد الكرة تعديل مواعيد مباريات بطولة الدوري الممتاز ، بسبب استضافة بطولة العالم لكرة اليد ، حيث تم تعديل موعد مباراة المصري والزمالك لتقام يوم الثلاثاء 12 يناير بدلا من السبت 16 من الشهر ذاته، فيما تم تقديم مباراة الأهلي والانتاج الحربي لتقام يوم 12 يناير بدلا من 15 من الشهر ذاته .