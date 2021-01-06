شكرا لقرائتكم خبر عن كوليبالى يضيف الهدف الثانى للنجم في مرمي المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل كوليبالى مهاجم النجم الساحلي الهدف الثانى لفريقه في شباك المقاولون في الدقيقة 88 من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير ضمن منافسات إياب دور الـ 32 الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لتصبح النتيجة 2 -1.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالى: فى حراسة المرمى حسن شاهين،رباعى خط الظهر: أمير عابد، فاروقا نور الدين، محمد سمير ثابت، حسن الشامى،خط الوسط: وسيم النغموشى، محمد مجلى، محمد عصام، يوسف الجوهرى،الهجوم: لويس إدوارد وسيف الدين الجزيرى.

بينما دخل النجلم الساحلى المباراة بتشكيل مكون من: رامي القابسي فى حراسة المرمى، وجدى كشريدة، مرتضى بن وناس، صدام بن عزيزة، عمر كوناطى، أيوب بن عياد، سليم بوخنشوش، حمزة لحمر، ياسين الشيخاوى، رضوان زردوم، سليمان كوليبالى.

ويقود رامى ربيع ، فريق المقاولون فنياً من على دكة البدلاء خلال المباراة نظرا لغياب عماد النحاس وعبد الغنى، ويعاونه رامي عادل وأحمد زهران، على أن يكون الجهاز الفنى فى تواصل هاتفى طوال اللقاء مع عماد النحاس.