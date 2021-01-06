شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء المغربي يطالب الاتحاد العربي بنقل مباراة الإسماعيلي خارج كازابلانكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل نادي الرجاء البيضاوي المغربي طلبآ للإتحاد العربي لكرة القدم بشأن نقل مباراة نظيرة الاسماعيلي فى إياب نصف نهائي كأس الملك محمد السادس والتي من المقرر إقامتها الحادي عشر من الشهر الجاري على ملعب مركب محمد الخامس فى مدينة الدار البيضاء .

جاء طلب الرجاء بنقل المباراة لملعب مراكش الكبير أو ملعب مولاي عبد الله بمدينة الرباط ، بسبب تأثر أرضية ملعبه ” مركب محمد الخامس ” بالأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة الدار البيضاء أمس أثناء مباراة الرجاء وتونجيث السنغالى ضمن مباريات دوري الأبطال الأفريقي والتى انتهت بخروج الرجاء عقب هزيمته بضربات الترجيح.

جدير بالذكر أن الحكومة المغربية أصدرت قرارآ بحظر الانتقال بين المدن المغربية وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى للقاهرة غدا الخميس، للمبيت هناك بأحد فنادق مطار القاهرة الدولي فى إطار حرص الإدارة تجنب سوء حالة الطقس وهو ما قد يتسبب فى تعطيل سفر الفريق، وذلك قبل السفر فى تمام السابعة من صباح الخميس فى رحلة تستغرق 5 ساعات من أجل الوصول لدولة المغرب الشقيقة، استعدادا لمواجهة الرجاء الإثنين المقبل في إياب الدور قبل النهائي للبطولة العربية.

وواصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته مساء اليوم ، ضمن برنامج الاعداد للقاء الرجاء البيضاوى يوم الأثنين المقبل ، فى إياب نصف نهائى كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

المران بدأ بتدريبات بدنية أعقبها مجموعة من الجمل الفنية والخططية،أبرزها التسليم والتسلم واللعب تحت الضغط.

وحرص أبوطالب العيسوى المدير الفنى على تحفيز اللاعبين فى المران ، لضمان ظهورهم بالمستوى المأمول أمام بطل المغرب.

شهد المران مشاركة أرى بابل ومروان الصحراوى الثنائى المحترف بشكل طبيعى ، فيما استمر تجهيز محمد بيومى.