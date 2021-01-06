شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة الاتحاد السكندرى استعدادا لمواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن المدير الفنى الاتحاد السكندرى قائمة الفريق التى سوف تخوض مباراة المصرى غدا الخميس ضمن لقاءات الجولة السادسة من بطولة الدورى المصرى وستقام على ملعب برج العرب والتى تضم 22 لاعبا .

وجاءت القائمة كالتالى : عماد السيد و محمد صبحى و محمود رزق و هشام إبراهيم و عمر الميدانى و مروان النجار و صبرى رحيل و سيد سالم و دايمون لوى و كريم الديب و أحمد نبيل مانجا و خالد الغندور و مروان عطيه و كريم ممدوح و حسام عاشور و أحمد راشد و عبد السميع سيمو و فوزى الحناوى و عمار حمدى و رزاق سيسيه و روماريو ويليامز و خالد قمر .

ويغيب عن فريق الاتحاد السكندرى كل من عمرو خليل و صبحى سليمان و محمد عطوه و أكوى و محمود شعبان .

من ناحية أخرى ىحرص محمد مصيلحى رئيس الإتحاد السكندرى على حضور تدريب الفريق الكروى الأول بملعب النادى بسموحة ، واجتمع بالجهاز الفنى بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن مدير الكرة ، كما صافح جميع اللاعبين وطالبهم بمزيد من الروح القتالية والتى أدت للفوز على طلائع الجيش فى الجولة الماضية بعدما كان زعيم الثغر متأخرا بهدف واستطاع إنهاء اللقاء بالفوز بهدفين مقابل هدف .

و قرر محمد مصيلحى صرف مكافأة الفوز على طلائع الجيش اليوم لتحفيز اللاعبين قبل موقعة المصرى البورسعيدى فى ظل حرصه على استمرار الإنتصارات التى عادت بعد الهزيمة المفاجئة من الأهلى بلرباعية نظيفة الأسبوع قبل الماضى وهو ما أزعج جماهير سيد البلد كثيرا خاصة وأن الفريق كان يقدم مستويات جيدة بدأها بالفوز على بيراميدز خارج الأرض بهدفين مقابل هدف .