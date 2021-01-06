شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُجرى تعديلات على لائحة عقوبات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمدت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها أمس برئاسة المهندس أحمد مجاهد توصيات إدارة المسابقات بالاتحاد بإجراء عدد من التعديلات على لائحة عقوبات مسابقة الدوري العام ، بما يتناسب مع الظروف الاستثنائية للموسم الحالي، وجاءت التعديلات كالتالى..



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وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم أرسل خطابا إلى الأندية بكافة درجاتها يؤكد فيه أحقيتهم بتأجيل مبارياتهم حال تواجد أكثر من 5 لاعبين أو أى عدد به أكثر من حارس مرمى مصابين بفيروس كورونا تجنبا لإثارة المشاكل خلال المرحلة المقبلة .

كان اتحاد الكرة السابق أعلن مع بداية الموسم أنه لن يتم تأجيل أى مباراة بالدورى بسبب فيروس كورونا إلا إذا كانت عدد المصابين 16 لاعبا فأكثر مع تغريمه 250 ألف جنيه ، إلا أن اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الجبلاية حاليا رفضت تلك اللائحة تسييرا للأمور فى الوقت الحالى .