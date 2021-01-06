شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن قيد والتر بواليا بدلا من جيرالدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو النادي الأهلي قيد الكونغولي والتر بواليا الوافد الجديد من صفوف الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد رفع اسم الأنجولي جيرالدو من قائمة الفريق الأحمر ووضعه على قائمة الانتظار.

وبذلك أصبح من حق الأهلي إشراك والتر بواليا في المباريات بدءا من مباراة سيراميكا في الجولة السادسة من عمر الدوري المصري الممتاز.

تواجد مسئولي النادي الأهلي ، حالياً في مقر اتحاد الكرة بالجبلاية، من أجل قيد والتر بواليا مهاجم الفريق المنضم حديثاً من الجونة في الانتقالات الشتوية ، في قائمته المحلية بشكل رسمى .

ومن جانبه ، كان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، قد أكد قيد والتر بواليا في قائمة الفريق المحلية خلال الساعات القليلة المقبلة تمهيدًا لقيده في قائمة كأس العالم للأندية.

وقال عبد الحفيظ: "سيتم قيد بواليا خلال ساعات، اليوم هو الأخير لقيد قائمة الفريق في الاتحاد الدولي استعدادًا لكأس العالم للأندية".

وأكمل: "نستطيع أن نقول أن بواليا قد تم قيده في قائمتنا المحلية، ولا توجد أي مشاكل بشأن قيده سواء بسبب جيرالدو أو غيره" ، وأضاف: "بواليا سيكون متواجدًا معنا في اللقاء القادم بالدوري بدون أي مشكلة".

استقر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيماني على الدفع بالوافد الجديد والتر بواليا لقيادة هجوم المارد الأحمر فى مباراته ضد سيراميكا يوم الجمعة المقبل في الجولة السادسة من عمر الدورى.

ومن المقرر أن يضع الجهاز الفني برنامجا خاصا لوالتر بواليا ومنحه بعض التعليمات في التدريبات التي تسبق المباراة من أجل انسجامه سريعا مع باقي اللاعبين، حيث يرغب الجهاز الفني في منح الفرصة للوافد الجديد ليكون له دور مؤثر مع المارد الأحمر قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

وانضم بواليا للأهلي في انتقالات يناير الجارية قادما من الجونة، وتم قيده فى قائمة الفريق الأحمر المحلية، وكذلك قائمة الاتحاد الدولى، ليكون جاهزا للمشاركة في كأس العالم للأندية.