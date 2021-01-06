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شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة : يحق لأى ناد تأجيل مبارياته حال إصابة 5 لاعبين بكورونا .. مستند والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أرسل الاتحاد المصرى لكرة القدم خطابا إلى الأندية بكافة درجاتها يؤكد فيه أحقيتهم بتأجيل مبارياتهم حال تواجد أكثر من 5 لاعبين أو أى عدد به أكثر من حارس مرمى مصابين بفيروس كورونا تجنبا لإثارة المشاكل خلال المرحلة المقبلة .
كان اتحاد الكرة السابق أعلن مع بداية الموسم أنه لن يتم تأجيل أى مباراة بالدورى بسبب فيروس كورونا إلا إذا كانت عدد المصابين 16 لاعبا فأكثر مع تغريمه 250 ألف جنيه ، إلا أن اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الجبلاية حاليا رفضت تلك اللائحة تسييرا للأمور فى الوقت الحالى .
أعلن اتحاد الكرة تعديل مواعيد مباريات بطولة الدوري الممتاز ، بسبب استضافة بطولة العالم لكرة اليد ، حيث تم تعديل موعد مباراة المصري والزمالك لتقام يوم الثلاثاء 12 يناير بدلا من السبت 16 من الشهر ذاته، فيما تم تقديم مباراة الأهلي والانتاج الحربي لتقام يوم 12 يناير بدلا من 15 من الشهر ذاته .
حدد الاتحاد المصرى لكرة القدم، يوم 12 يناير الجارى موعدا لإنطلاق مباريات الأدوار التأهيلية لبطولة كأس مصر موسم 2021 -2020 ، بعدما تم سحب القرعة اليوم الثلاثاء بحضور الأندية التى يحق لها المشاركة فى المسابقة.
وتراجع اتحاد الكرة عن البند الذى كان وضعه فى لائحة الموسم الجديد، ويمنح اتحاد الكرة الحق فى إقامة مباريات كأس مصر حتى الدور ربع النهائى بدون اللاعبين الدوليين، حيث شهدت اللائحة النهائية التى وصلت الأندية إقامة مباريات دور الـ32 فقط بكأس مصر بدون اللاعبين الدوليين بعدما رفضت الأندية اقتراح اتحاد الكرة وتمسكت بإقامة مباريات الكأس بداية من دور الـ16 بكل اللاعبين.