شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: بدر بانون أفضل من ياسر إبراهيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سمير كمونة، نجم الأهلي السابق، أن المغربي بدر بانون يقدم أداء رائع مع القلعة الحمراء منذ انضمامه إلى صفوف الفريق.

وقال كمونة في تصريحات لاستاد «المصري اليوم» مع الناقد الرياضي هشام محيسن: «المدافع المغربي يقوم ببعض الأدوار الدفاعية بشكل مميز للغاية إلى جانب الكرات الطولية التي يلعبها بدقة وانضم من نادي كبير وهو الرجاء المغربي وأدائه يتسم بالهدوء والسلاسة الفنية».

وأضاف: «بدر بانون أفضل من ياسر إبراهيم وموسيماني نجح في الحصول على إمكانياته الفنية بشكل جيد والمدرب له نظرة باللعب بالمغربي بشكل أساسي».