شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو: وعود إدارة الإسماعيلي تبخرت بعد مرور الوقت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد البرازيلي ريكاردو المدير الفني السابق لفريق الإسماعيلي أن رئيس النادي خلال الاجتماع الاول طالبني ببناء فريق للعودة مرة أخرى للبطولات.

وقال ريكاردو قى تصريحات لبرنامج «البريمو» المذاع على قناة «ten»: «وعود إدارة الإسماعيلي تبخرت بعد مرور الوقت وهذا امر سييء للغاية لا يجب أن يمون في الانديو الكبيرة وواجهت صعوبات عديدة خلال قيادتي للفريق».

وأضاف: «كنت أرغب في تقديم شييء أفضل من الموسم الماضي ولكن الإدارة لم تساعدنا عاى تحقيق ذلك بسبب السياسة المتبعة».