شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو: الإسماعيلي كان قادرًا على المنافسة فى المربع الذهبي حال استمراري معهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد البرازيلي ريكاردو المدير الفني السابق لفريق الإسماعيلي أنه بذل جهدا كبيرا مع الدراويش خلال الفترة الماضية ولكن لم يحالفنا التوفيق.

وقال ريكاردو قى تصريحات لبرنامج «البريمو» المذاع على قناة «ten»: «الموسم الماضي قام الإسماعيلي بتغيير 6 مدربين وهذا امر مفاجآة للطريقة التي تدار بها النادي من جانب مجلس الإدارة».

وأضاف: «كثرة تغيير المدربين لن تفيد الإسماعيلي وقدمنا عروض قوية مع الفريق في 3 مباريات وبو استمريت معهم لكنت انهيت في المربع الذهبي»